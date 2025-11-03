Doliu în fotbalul românesc! A murit Constantin Zamfir, fost mare atacant al Stelei - Antena Sport

Constantin Zamfir, fostul mare atacant al Stelei în perioada 1975-1980, a încetat din viaţă la vârsta de 74 de ani, anunţă, luni, LPF.

Născut în data de 15 mai 1951 la Godeasca (Giurgiu), Zamfir a evoluat 12 meciuri pentru echipa naţională, pentru care a marcat un gol. ”Puţini fotbalişti am antrenat în cariera mea care să fi avut atâtea calităţi precum Zamfir”, l-a caracterizat Emeric Ienei, fostul său antrenor.

În memoria lui Constantin Zamfir, toate meciurile etapei a 16-a din Liga 1 vor fi precedate de un moment de reculegere.

Clubul Steaua a reacţionat, pe pagina de Facebook, după ce Constantin Zamfir a decedat.

“Drum lin, Constantin Zamfir!