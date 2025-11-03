Doliu în fotbalul românesc! A murit Constantin Zamfir, fost mare atacant al Stelei - Antena Sport

Constantin Zamfir, fostul mare atacant al Stelei în perioada 1975-1980, a încetat din viaţă la vârsta de 74 de ani, anunţă, luni, LPF.
Născut în data de 15 mai 1951 la Godeasca (Giurgiu), Zamfir a evoluat 12 meciuri pentru echipa naţională, pentru care a marcat un gol. ”Puţini fotbalişti am antrenat în cariera mea care să fi avut atâtea calităţi precum Zamfir”, l-a caracterizat Emeric Ienei, fostul său antrenor.
În memoria lui Constantin Zamfir, toate meciurile etapei a 16-a din Liga 1 vor fi precedate de un moment de reculegere.
Clubul Steaua a reacţionat, pe pagina de Facebook, după ce Constantin Zamfir a decedat.
“Drum lin, Constantin Zamfir!
O veste tristă din lumea fotbalului. Fostul nostru jucător, Constantin Zamfir a încetat din viață la vârsta de 74 de ani. A îmbrăcat tricoul echpei noastre timp de cinci sezoane (1975-1979). A jucat în 109 meciuri și a marcat de 21 de ori.
Extremă stânga, Constantin Zamfir a cucerit în Ghencea două titluri de campion și două Cupe ale României. A strâns 12 selecții și în naționala României și a marcat un gol. ‘Puțini fotbaliști am antrenat în cariera mea care să fi avut atâtea calități precum Zamfir’, îl caracteriza Emeric Ienei, fostul său antrenor.
🖤🖤 Transmitem pe această cale condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a scris Steaua, pe Facebook.
