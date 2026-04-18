Doliu în fotbalul românesc. Şeful AMFB, Marian Lumînare, a decedat! FRF: “O figură marcantă”

Marian Lumînare a murit, la vârsta de 60 de ani

Președintele Asociației Municipale de Fotbal București (AMFB), Marian Lumînare, a încetat din viaţă la vârsta de 60 de ani, din pricina unei boli cumplite.

Federaţia Română de Fotbal (FRF) a transmis un mesaj de condoleanţe pe site-ul oficial şi pe reţelele sociale.

FRF, după ce Marian Lumînare a decedat: “Profundă tristeţe. O figură marcantă a fotbalului amator”

“Federația Română de Fotbal a primit cu profundă tristețe vestea dispariției lui Marian Lumînare, o figură marcantă a fotbalului amator și un promotor dedicat al sportului-rege în București.

În calitate de președinte al Asociației Municipale de Fotbal București (AMFB), Marian Lumînare și-a dedicat o mare parte din viață dezvoltării fenomenului fotbalistic la nivel local, punându-și amprenta asupra organizării competițiilor și susținerii cluburilor din capitală. Activitatea sa neobosită și pasiunea pentru fotbal au contribuit semnificativ la consolidarea fotbalului amator și juvenil.

În aceste momente de mare suferință, Federația Română de Fotbal transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate, prietenilor și întregii comunități a Asociației Municipale de Fotbal București.