Dorinel Munteanu, aproape de revenire. Echipa cu care poartă negocieri avansate - Antena Sport

Dorinel Munteanu, aproape de revenire. Echipa cu care poartă negocieri avansate

Fotbal

Dorinel Munteanu, aproape de revenire. Echipa cu care poartă negocieri avansate

Publicat: 6 septembrie 2025, 16:35

Dorinel Munteanu, aproape de revenire. Echipa cu care poartă negocieri avansate

Dorinel Munteanu, în timpul unui meci - Profimedia

Dorinel Munteanu e aproape de revenirea în antrenorat. Tehnicianul în vârstă de 57 de ani poartă negocieri avansate cu cei de la Unirea Alba Iulia.  

Formația care-l vrea pe Dorinel Munteanu pe bancă evoluează în Liga a 3-a, având un buget solid. Echipa își dorește promovarea în eșalonul inferior și e pe cale să se despartă de Alexandru Pelici. 

Dorinel Munteanu, aproape de revenire. E dorit de Unirea Alba Iulia

În acest context, oficialii de la Unirea Alba Iulia l-au contactat pe Dorinel Munteanu, notează digisport.ro. Antrenorul încă nu a dat răspunsul final, însă este în pole-position pentru preluarea formației din Liga a 3-a. 

Unirea Alba Iulia a ratat promovarea în Liga a 2-a, la finalul sezonului trecut, după barajul pierdut la loviturile de departajare cu Râmnicu Vâlcea.  

În această perioadă, Dorinel Munteanu a fost dorit și de Gloria Bistrița. Antrenorul nu a ajuns însă la o înțelegere cu echipa din Liga a 2-a, pe care în cele din urmă nu a mai preluat-o. 

Dorinel Munteanu este liber de contract de mai bine de patru luni, după despărțirea de Sepsi, echipă care a retrogradat în Liga a 2-a. Înainte să-i preia pe covăsneni, „Munti” a antrenat-o pe Oțelul timp de aproape trei ani și jumătate, perioadă în care i-a readus pe gălățeni în Liga 1. 

1 FotoLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui 2 VIDEORomânia – Canada 0-3. Tricolorii au suferit o înfrângere ruşinoasă în amicalul de lux de pe Arena Națională 3 Salariul uriaş pe care Kurt Zouma îl are la CFR Cluj: “S-a enervat Neluțu” 4 Primul 11 ales de Mircea Lucescu pentru amicalul cu Canada! Marea surpriză pregătită de selecționer 5 VIDEOCalificările MP la Italiei LIVE VIDEO (16:45, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY). Norris, cel mai rapid şi în FP3 6 EXCLUSIVMircea Lucescu, reacţie surprinzătoare după România – Canada 0-3: “Nu sunt nemulţumit de joc”
