Dorinel Munteanu, aproape de revenire. Echipa cu care poartă negocieri avansate - Antena Sport

Dorinel Munteanu e aproape de revenirea în antrenorat. Tehnicianul în vârstă de 57 de ani poartă negocieri avansate cu cei de la Unirea Alba Iulia.
Formația care-l vrea pe Dorinel Munteanu pe bancă evoluează în Liga a 3-a, având un buget solid. Echipa își dorește promovarea în eșalonul inferior și e pe cale să se despartă de Alexandru Pelici.
Dorinel Munteanu, aproape de revenire. E dorit de Unirea Alba Iulia
În acest context, oficialii de la Unirea Alba Iulia l-au contactat pe Dorinel Munteanu, notează digisport.ro. Antrenorul încă nu a dat răspunsul final, însă este în pole-position pentru preluarea formației din Liga a 3-a.
Unirea Alba Iulia a ratat promovarea în Liga a 2-a, la finalul sezonului trecut, după barajul pierdut la loviturile de departajare cu Râmnicu Vâlcea.
În această perioadă, Dorinel Munteanu a fost dorit și de Gloria Bistrița. Antrenorul nu a ajuns însă la o înțelegere cu echipa din Liga a 2-a, pe care în cele din urmă nu a mai preluat-o.
Dorinel Munteanu este liber de contract de mai bine de patru luni, după despărțirea de Sepsi, echipă care a retrogradat în Liga a 2-a. Înainte să-i preia pe covăsneni, „Munti” a antrenat-o pe Oțelul timp de aproape trei ani și jumătate, perioadă în care i-a readus pe gălățeni în Liga 1.
- PSG, furioasă pe oficialii naționalei Franței după ce Ousmane Dembele s-a accidentat. Explicațiile lui Deschamps
- Mario Tudose, avertizat înaintea unui posibil transfer la FCSB: „Iese Gigi Becali la TV…”
- “L-am ajutat să obţină oferta!” Cine a contribuit la transferul lui Ianis Hagi la Alanyaspor: “Nu e un pas în spate”
- Dragoş Nedelcu, fost jucător al FCSB-ului, a evoluat pentru Steaua!
- CFR Cluj dă o nouă lovitură! Francezii de la L’Equipe anunţă că semnează pe doi ani