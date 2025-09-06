Dorinel Munteanu, aproape de revenire. Echipa cu care poartă negocieri avansate - Antena Sport

Dorinel Munteanu e aproape de revenirea în antrenorat. Tehnicianul în vârstă de 57 de ani poartă negocieri avansate cu cei de la Unirea Alba Iulia.

Formația care-l vrea pe Dorinel Munteanu pe bancă evoluează în Liga a 3-a, având un buget solid. Echipa își dorește promovarea în eșalonul inferior și e pe cale să se despartă de Alexandru Pelici.

Dorinel Munteanu, aproape de revenire. E dorit de Unirea Alba Iulia

În acest context, oficialii de la Unirea Alba Iulia l-au contactat pe Dorinel Munteanu, notează digisport.ro. Antrenorul încă nu a dat răspunsul final, însă este în pole-position pentru preluarea formației din Liga a 3-a.

Unirea Alba Iulia a ratat promovarea în Liga a 2-a, la finalul sezonului trecut, după barajul pierdut la loviturile de departajare cu Râmnicu Vâlcea.

În această perioadă, Dorinel Munteanu a fost dorit și de Gloria Bistrița. Antrenorul nu a ajuns însă la o înțelegere cu echipa din Liga a 2-a, pe care în cele din urmă nu a mai preluat-o.