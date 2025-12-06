Andrei Raţiu, votat de fani tricolorul lunii noiembrie şi al anului 2025: "O mândrie foarte mare" - Antena Sport

Andrei Raţiu a devenit matematic Tricolorul Anului 2025, în cadrul concursului desfăşurat în aplicaţia Tricolorii, anunţă frf.ro.

”Vă mulţumesc că m-aţi votat tricolorul lunii, mă bucur că am fost desemnat tricolorul anului! Pentru mine, de fiecare dată când îmbrac tricoul naţionalei, este o mândrie foarte mare. În primăvară avem o misiune foarte importantă, sunt sigur că împreună vom reuşi!” , a declarat Raţiu.

Andrei Raţiu, votat de fani tricolorul lunii noiembrie şi al anului 2025

„Sonic” şi-a adjudecat trofeul suprem din aplicaţie după ce a fost votat de suporteri „tricolorul lunii noiembrie” şi a ajuns la 3 astfel de trofee în 2025 plus alte două podiumuri. A fost urmat de Dennis Man şi Darius Olaru în preferinţele suporterilor. Astfel, fundaşul naţionalei României a ajuns la 39 de puncte în clasamentul anual (punctează lunar primii 3 – 10, 6, respectiv 3 puncte) şi nu mai poate fi detronat.

Raţiu, 27 de ani, a fost o piesă de bază la echipa naţională şi în acest an, fiind integralist în toate cele 8 meciuri oficiale disputate de tricolori în 2025. El a şi marcat cel de-al doilea său gol în tricoul naţionalei în victoria, 7-1 cu San Marino, şi a oferit un assist în duelul cu Austria, de la Viena. De asemenea, Andrei a purtat banderola de căpitan a României în meciul cu Cipru de pe teren propriu.

Raţiu a strălucit şi în tricoul lui Rayo Vallecano, bifând toate minutele în toate meciurile din campionatul Spaniei în acest sezon. El a avut evoluţii solide, contribuind din plin la forma bună a echipei sale de club, cu care a semnat recent prelungirea contractului.