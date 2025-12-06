Andrei Raţiu, votat de fani tricolorul lunii noiembrie şi al anului 2025: "O mândrie foarte mare" - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Raţiu, votat de fani tricolorul lunii noiembrie şi al anului 2025: "O mândrie foarte mare"

Andrei Raţiu, votat de fani tricolorul lunii noiembrie şi al anului 2025: "O mândrie foarte mare"

Andrei Raţiu, votat de fani tricolorul lunii noiembrie şi al anului 2025: “O mândrie foarte mare”

Dan Roșu Publicat: 6 decembrie 2025, 12:00

Andrei Raţiu, votat de fani tricolorul lunii noiembrie şi al anului 2025: O mândrie foarte mare

Andrei Raţiu, în timpul Imnului României - Profimedia Images

Andrei Raţiu a devenit matematic Tricolorul Anului 2025, în cadrul concursului desfăşurat în aplicaţia Tricolorii, anunţă frf.ro.

”Vă mulţumesc că m-aţi votat tricolorul lunii, mă bucur că am fost desemnat tricolorul anului! Pentru mine, de fiecare dată când îmbrac tricoul naţionalei, este o mândrie foarte mare. În primăvară avem o misiune foarte importantă, sunt sigur că împreună vom reuşi!” , a declarat Raţiu.

Andrei Raţiu, votat de fani tricolorul lunii noiembrie şi al anului 2025

„Sonic” şi-a adjudecat trofeul suprem din aplicaţie după ce a fost votat de suporteri „tricolorul lunii noiembrie” şi a ajuns la 3 astfel de trofee în 2025 plus alte două podiumuri. A fost urmat de Dennis Man şi Darius Olaru în preferinţele suporterilor. Astfel, fundaşul naţionalei României a ajuns la 39 de puncte în clasamentul anual (punctează lunar primii 3 – 10, 6, respectiv 3 puncte) şi nu mai poate fi detronat.

Raţiu, 27 de ani, a fost o piesă de bază la echipa naţională şi în acest an, fiind integralist în toate cele 8 meciuri oficiale disputate de tricolori în 2025. El a şi marcat cel de-al doilea său gol în tricoul naţionalei în victoria, 7-1 cu San Marino, şi a oferit un assist în duelul cu Austria, de la Viena. De asemenea, Andrei a purtat banderola de căpitan a României în meciul cu Cipru de pe teren propriu.

Raţiu a strălucit şi în tricoul lui Rayo Vallecano, bifând toate minutele în toate meciurile din campionatul Spaniei în acest sezon. El a avut evoluţii solide, contribuind din plin la forma bună a echipei sale de club, cu care a semnat recent prelungirea contractului.

Cu Raţiu în teren, formaţia iberică a înregistrat 4 victorii şi 5 remize în stagiunea actuală din La Liga, două dintre egaluri venind împotriva celor de la Real Madrid şi Barcelona. Andrei a reuşit şi un assist, la golul victoriei din meciul cu Real Sociedad. Mai mult, Raţiu a marcat şi un gol pentru Rayo în acest sezon, în partida cu Hacken din UEFA Conference League.

Tot în 2025, însă în sezonul precedent, Raţiu şi-a trecut în cont un gol şi două pase decisive în campionatul Spaniei.

Cum arată clasamentul „Tricolorul anului 2025”

În acest moment, pe locul 2 în clasamentul „Tricolorul Anului 2025” se află Dennis Man, în timp ce locul 3 este împărţit de Ianis Hagi şi Ştefan Târnovanu. Ierarhia finală va fi stabilită în urma ultimului concurs al anului – tricolorul lunii decembrie.

Clasamentul actual “Tricolorul Anului 2025”:

  • Andrei Raţiu – 39
  • Dennis Man – 26
  • Ianis Hagi, Ştefan Târnovanu – 16
  • Alex Mitriţă – 15
  • Louis Munteanu, Daniel Bîrligea – 12
  • Nicolae Stanciu, Ştefan Baiaram, Denis Drăguş – 10
  • Horaţiu Moldovan, Darius Olaru – 6
  • Adrian Şut, Ianis Stoica, Florin Tănase, Ionuţ Radu – 3

Până acum, de-a lungul anului 2025, s-au acordat 10 trofee pentru “Tricolorul Lunii”. Excepţie a făcut luna iulie, când premiul i-a fost acordat lui David Popovici, în semn de apreciere şi respect pentru cele două medalii de aur cucerite la Campionatele Mondiale de Nataţie.

Trofeele acordate în restul anului au fost câştigate de 7 jucători de la Echipa Naţională, astfel:

  • Andrei Raţiu – 3 (martie, mai, noiembrie)
  • Dennis Man – 2 (iunie, octombrie)
  • Ianis Hagi – 1 (ianuarie)
  • Ştefan Târnovanu – 1 (februarie)
  • Nicolae Stanciu – 1 (aprilie)
  • Ştefan Baiaram – 1 (august)
  • Denis Drăguş – 1 (septembrie)

Andrei Raţiu a devenit astfel al 6-lea jucător care câştigă premiul “Tricolorul Anului”, după Florin Niţă (2021), Nicolae Stanciu (2022), Florinel Coman şi Radu Drăguşin (2023) şi Dennis Man (2024).

