Dublă pentru Lionel Messi! Execuţie rară pentru starul argentinian - Antena Sport

VIDEO

Publicat: 25 octombrie 2025, 11:15

Lionel Messi, în tricoul lui Inter Miami - Profimedia Images

Lionel Messi a marcat două goluri în victoria echipei Inter Miami împotriva lui Nashville SC (3-1), în primul meci din play-off-ul campionatului MLS.

Miami conduce astfel cu 1-0 în întâlnirea disputată în sistemul cel mai bun din trei meciuri şi va avea ocazia să se califice în semifinalele conferinţei pe 1 noiembrie, la Nashville.

Înaintea meciului, argentinianul în vârstă de 38 de ani a primit trofeul pentru cel mai bun marcator al sezonului regulat, graţie celor 29 de goluri înscrise în 28 de meciuri.

Câştigătorul de opt ori a Balonului de Aur a marcat apoi în minutul 19, cu o lovitură de cap rar întâlnită la el, după o centrare a fostului său coechipier de la Barcelona, Luis Suarez.

Tadeo Allende a dublat scorul în minutul 62, înainte ca Messi să ducă scorul la 3-0 în prelungiri (90+6), profitând de o greşeală a apărării echipei Nashville.

Oaspeţii au redus scorul prin Hany Mukhtar în minutul 12 al prelungirilor (3-1).

Acest succes şi noul dublu al lui Messi vin la o zi după oficializarea prelungirii contractului campionului mondial din 2022 în Florida până în 2028. Primele meciuri din celelalte serii de play-off vor avea loc de duminică până miercuri.

