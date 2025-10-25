Dublă pentru Lionel Messi! Execuţie rară pentru starul argentinian - Antena Sport

Lionel Messi a marcat două goluri în victoria echipei Inter Miami împotriva lui Nashville SC (3-1), în primul meci din play-off-ul campionatului MLS.
Miami conduce astfel cu 1-0 în întâlnirea disputată în sistemul cel mai bun din trei meciuri şi va avea ocazia să se califice în semifinalele conferinţei pe 1 noiembrie, la Nashville.
Dublă pentru Lionel Messi
Înaintea meciului, argentinianul în vârstă de 38 de ani a primit trofeul pentru cel mai bun marcator al sezonului regulat, graţie celor 29 de goluri înscrise în 28 de meciuri.
Câştigătorul de opt ori a Balonului de Aur a marcat apoi în minutul 19, cu o lovitură de cap rar întâlnită la el, după o centrare a fostului său coechipier de la Barcelona, Luis Suarez.
Messi with the diving header 💥
(via @MLS)pic.twitter.com/faJ9F1BUuv
— B/R Football (@brfootball) October 25, 2025
Tadeo Allende a dublat scorul în minutul 62, înainte ca Messi să ducă scorul la 3-0 în prelungiri (90+6), profitând de o greşeală a apărării echipei Nashville.
Oaspeţii au redus scorul prin Hany Mukhtar în minutul 12 al prelungirilor (3-1).
Acest succes şi noul dublu al lui Messi vin la o zi după oficializarea prelungirii contractului campionului mondial din 2022 în Florida până în 2028. Primele meciuri din celelalte serii de play-off vor avea loc de duminică până miercuri.
- Bătaie între fanii dinamovişti la meciul cu FC Argeş! Sancţiunea Jandarmeriei
- Răspuns dur pentru Mircea Lucescu de la liderul Ligii 1: “Nu suntem leproși sau nu are nimeni vreo boală incurabilă aici”
- Giovanni Becali a numit vedeta FCSB-ului care i-a dat informaţii lui Gigi Becali: “Lumea îi zice «sifonul»”
- Campionul României cu roş-albaştrii a spus suma uriaşă de la care trebuie să plece licitaţia pentru marca Steaua
- Vedetele lui Dinamo, criticate de Ilie Dumitrescu: “Al doilea meci când nu se ridică la un nivel bun”