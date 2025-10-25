Dublă pentru Lionel Messi! Execuţie rară pentru starul argentinian - Antena Sport

Lionel Messi a marcat două goluri în victoria echipei Inter Miami împotriva lui Nashville SC (3-1), în primul meci din play-off-ul campionatului MLS.

Miami conduce astfel cu 1-0 în întâlnirea disputată în sistemul cel mai bun din trei meciuri şi va avea ocazia să se califice în semifinalele conferinţei pe 1 noiembrie, la Nashville.

Dublă pentru Lionel Messi

Înaintea meciului, argentinianul în vârstă de 38 de ani a primit trofeul pentru cel mai bun marcator al sezonului regulat, graţie celor 29 de goluri înscrise în 28 de meciuri.

Câştigătorul de opt ori a Balonului de Aur a marcat apoi în minutul 19, cu o lovitură de cap rar întâlnită la el, după o centrare a fostului său coechipier de la Barcelona, Luis Suarez.