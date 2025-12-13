Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lui Florin Tănase i-a fost frică să nu facă "un Petrila", când s-a trezit cu poarta goală! Dezvăluiri incredibile - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Lui Florin Tănase i-a fost frică să nu facă “un Petrila”, când s-a trezit cu poarta goală! Dezvăluiri incredibile

Lui Florin Tănase i-a fost frică să nu facă “un Petrila”, când s-a trezit cu poarta goală! Dezvăluiri incredibile

Dan Roșu Publicat: 13 decembrie 2025, 9:49

Comentarii
Lui Florin Tănase i-a fost frică să nu facă un Petrila, când s-a trezit cu poarta goală! Dezvăluiri incredibile

Florin Tănase, în timpul meciului FCSB - Feyenoord 4-3 - Sport Pictures

Florin Tănase a adus victoria celor de la FCSB în duelul de Europa League cu Feyenoord (4-3), după ce a marcat un gol cu poarta goală, în ultimele secunde ale partidei de pe Arena Naţională.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Poziţia din care a marcat atacantul roş-albaştrilor i-a adus aminte lui Mihai Stoica de ratarea monumentală a lui Claudiu Petrila, de la Botoşani (0-0). Oficialul campioanei en-titre a dezvăluit că şi “Tase” s-a gândit pentru o fracţiune de secundă la momentul teribil din Moldova.

Florin Tănase s-a gândit la raterea lui Petrila

“La final, era într-un pulover afară, toate scaunele goale, eu stăteam cu fundul pe trepte și mă uitam cum poate Cisotti să facă așa ceva. Ok, anticipezi un pas riscant, câștigi duelul, că știi să îți folosești corpul, dar tu bagi capul în gheată? El a băgat capul în gheată!

Iar după aia, când toată lumea se aștepta să dea la poartă, portalul ieșise, îl închisese destul de bine, găsește resurse să dribleze portarul, la fel toată lumea a crezut că portalul îi agață mingea, să rămână cu mingea în picior și după aia să aibă atât de mare stăpânire de sine, să se uite, să-l aștepte pe Tase, să i-o dea.

I-am zis lui Tase, ai avut-o cam ca Petrila la Botoșani. N-aș vrea să trăiesc ce au trăit cei de la Rapid, aia este ratare… vezi o dată la 100 de ani. Și Tase zice, și ce crezi, că nu m-am gândit la asta? Îți dai seama, în câteva fracțiuni de secundă, câte idei pot veni în capul unui om. Mai ales unui fotbalist!”, a spus Stoica, citat de fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă

După victoria dramatică împotriva lui Feyenoord, FCSB a urcat pe locul 27, la doar trei poziţii şi un singur punct de ultimul loc care duce în play-off-ul pentru optimile Europa League.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Mami, nu mai plânge, iartă-mă". Mărturii înfiorătoare ale bătrânilor ţinuţi în azilul groazei, din Timiş
Observator
"Mami, nu mai plânge, iartă-mă". Mărturii înfiorătoare ale bătrânilor ţinuţi în azilul groazei, din Timiş
Gigi Becali dă de înțeles că s-a încercat racolarea lui de către servicii: „Eu intru doar dacă eu conduc!”
Fanatik.ro
Gigi Becali dă de înțeles că s-a încercat racolarea lui de către servicii: „Eu intru doar dacă eu conduc!”
12:57
Daniel Bîrligea a dat cărțile pe față despre relația cu Gigi Becali: „Nu mă deranjează, eu sunt primul care mă critic”
12:18
VIDEOStatuie uriașă pentru Lionel Messi. Nebunie la sosirea starului argentinian
11:42
Ce jucător din Liga 1 i-a fost propus lui Mircea Lucescu la națională înaintea barajului cu Turcia: „Nu ratează”
11:13
Daniel Pancu s-a întâlnit cu Dan Petrescu și a dezvăluit cum se simte: „Am fost surprins”
10:52
Anunţ teribil despre sportul mondial, venit de la nivel înalt: “Trişorii câştigă bătălia împotriva antidopingului”
10:47
Rapid – Oțelul LIVE TEXT (20:30). Giuleștenii vor să-și mărească avansul în fruntea Ligii 1. Echipele probabile
Vezi toate știrile
1 FotoImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter 2 Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul” 3 Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor 4 Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga: “Nu pot accepta” 5 “Am dat o maşină cadou şi un apartament”. Gigi Becali, dezvăluiri incredibile după victoria FCSB-ului cu Feyenoord 6 Vlad Chiricheş, OUT de la FCSB. Gigi Becali i-a anunţat plecarea după victoria cu Feyenoord: “Ne despărţim”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”