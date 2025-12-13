Lui Florin Tănase i-a fost frică să nu facă "un Petrila", când s-a trezit cu poarta goală! Dezvăluiri incredibile - Antena Sport

Florin Tănase a adus victoria celor de la FCSB în duelul de Europa League cu Feyenoord (4-3), după ce a marcat un gol cu poarta goală, în ultimele secunde ale partidei de pe Arena Naţională.

Poziţia din care a marcat atacantul roş-albaştrilor i-a adus aminte lui Mihai Stoica de ratarea monumentală a lui Claudiu Petrila, de la Botoşani (0-0). Oficialul campioanei en-titre a dezvăluit că şi “Tase” s-a gândit pentru o fracţiune de secundă la momentul teribil din Moldova.

Florin Tănase s-a gândit la raterea lui Petrila

“La final, era într-un pulover afară, toate scaunele goale, eu stăteam cu fundul pe trepte și mă uitam cum poate Cisotti să facă așa ceva. Ok, anticipezi un pas riscant, câștigi duelul, că știi să îți folosești corpul, dar tu bagi capul în gheată? El a băgat capul în gheată!

Iar după aia, când toată lumea se aștepta să dea la poartă, portalul ieșise, îl închisese destul de bine, găsește resurse să dribleze portarul, la fel toată lumea a crezut că portalul îi agață mingea, să rămână cu mingea în picior și după aia să aibă atât de mare stăpânire de sine, să se uite, să-l aștepte pe Tase, să i-o dea.

I-am zis lui Tase, ai avut-o cam ca Petrila la Botoșani. N-aș vrea să trăiesc ce au trăit cei de la Rapid, aia este ratare… vezi o dată la 100 de ani. Și Tase zice, și ce crezi, că nu m-am gândit la asta? Îți dai seama, în câteva fracțiuni de secundă, câte idei pot veni în capul unui om. Mai ales unui fotbalist!”, a spus Stoica, citat de fanatik.ro.