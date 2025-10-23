Lionel Messi a semnat! Argentinianul și-a prelungit contractul cu Inter Miami - Antena Sport

Inter Miami a oferit în urmă cu puțin timp vestea momentului în fotbalul internațional. Leo Messi și-a prelungit contractul cu formația din SUA, un anunț care era doar o chestiune de timp, ca urmare a declarațiilor pe care sud-americanul și oficialii clubului le-au oferit în ultimele luni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“La Pulga” va fi jucătorul formației din Florida până la finalul anului 2028, atunci când va avea 41 de ani. Astfel, Messi va rămâne în SUA pentru a se pregăti în vederea Cupei Mondiale din 2026, unde țintește cu siguranță al doilea titlu mondial.

Messi, la Inter Miami până în 2028

Zvonurile legate de o posibilă plecare a lui Messi de la Inter Miami au tot fost vehiculate în ultimele luni, ținând cont că echipa nu anunțase nimic oficial de prelungirea contractului. S-a speculat că argentinianul ar avea oferte din Golf, însă toate fricile fanilor americani au fost risipite acum puțin timp.

Inter a postat pe rețelele sociale un videoclip în care Messi este surprins cum semnează noua înțelegere cu echipa la care este din iulie 2023. Vestea prelungirii contractului până la vârsta de 41 de ani poate însemna și alteva, și anume că sud-americanul își va încheia cariera la echipa din Statele Unite.