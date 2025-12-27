Echipa care a ieșit din cursa pentru transferul lui Louis Munteanu, după imaginile cu el în tricoul FCSB-ului - Antena Sport

Închide meniul
Echipa care a ieșit din cursa pentru transferul lui Louis Munteanu, după imaginile cu el în tricoul FCSB-ului

Viviana Moraru Publicat: 27 decembrie 2025, 13:45

Louis Munteanu, în timpul unui meci / Sport Pictures

S-a aflat echipa care a ieșit din cursa pentru transferul lui Louis Munteanu, după imaginile cu el în tricoul FCSB-ului. Atacantul a purtat tricoul campioanei la un eveniment fotbalistic la care a participat de Crăciun. 

Ulterior, cei de la CFR Cluj l-au taxat pe Louis Munteanu pentru gestul făcut, mărturisind însă că nu se pune problema ca el să ajungă la FCSB în această iarnă. 

Celtic nu-l mai vrea pe Louis Munteanu, după imaginile cu el în tricoul FCSB-ului 

Imaginile au ajuns până în Scoția, jurnaliștii scoțieni dezvăluind faptul că Celtic nu ar fi de acord cu un astfel de gest al lui Louis Munteanu. Atacantul era curtat de trupa din Glasgow în această iarnă. 

Scoțienii s-au arătat revoltați de ceea ce a făcut Louis Munteanu și nu concep un astfel de gest al atacantului dacă acesta ar fi fost jucătorul lui Celtic și ar fi purtat tricoul rivalei Rangers. 

„Munteanu a provocat controverse Crăciunul acesta, după ce a fost fotografiat purtând în public tricoul celei mai mari rivale a celor de la CFR Cluj, FCSB. Un astfel de gest care pur și simplu nu ar fi fost tolerat la Glasgow. 

Această ultimă controversă din jurul atacantului român este o dovadă în plus că Celtic a evitat o lovitură, deoarece Munteanu pare extrem de neprofesionist și ridică semne de întrebare cu privire la caracterul său și respectul pentru fanii clujeni care îl adoră. 

Imaginați-vă dacă Munteanu ar fi jucător al lui Celtic și ar încerca să forțeze un transfer purtând un tricou al lui Rangers”, au notat jurnaliștii scoțieni. 

