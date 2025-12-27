Echipa care a ieșit din cursa pentru transferul lui Louis Munteanu, după imaginile cu el în tricoul FCSB-ului - Antena Sport

S-a aflat echipa care a ieșit din cursa pentru transferul lui Louis Munteanu, după imaginile cu el în tricoul FCSB-ului. Atacantul a purtat tricoul campioanei la un eveniment fotbalistic la care a participat de Crăciun.

Ulterior, cei de la CFR Cluj l-au taxat pe Louis Munteanu pentru gestul făcut, mărturisind însă că nu se pune problema ca el să ajungă la FCSB în această iarnă.

Celtic nu-l mai vrea pe Louis Munteanu, după imaginile cu el în tricoul FCSB-ului

Imaginile au ajuns până în Scoția, jurnaliștii scoțieni dezvăluind faptul că Celtic nu ar fi de acord cu un astfel de gest al lui Louis Munteanu. Atacantul era curtat de trupa din Glasgow în această iarnă.

Scoțienii s-au arătat revoltați de ceea ce a făcut Louis Munteanu și nu concep un astfel de gest al atacantului dacă acesta ar fi fost jucătorul lui Celtic și ar fi purtat tricoul rivalei Rangers.

„Munteanu a provocat controverse Crăciunul acesta, după ce a fost fotografiat purtând în public tricoul celei mai mari rivale a celor de la CFR Cluj, FCSB. Un astfel de gest care pur și simplu nu ar fi fost tolerat la Glasgow.