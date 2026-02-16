Președintele lui Inter ripostează în scandalul apărut după Inter - Juventus 3-2: "Să vă aduc aminte ceva" - Antena Sport

Închide meniul
Președintele lui Inter ripostează în scandalul apărut după Inter - Juventus 3-2: "Să vă aduc aminte ceva"

Home | Fotbal | Serie A | Președintele lui Inter ripostează în scandalul apărut după Inter – Juventus 3-2: “Să vă aduc aminte ceva”

Președintele lui Inter ripostează în scandalul apărut după Inter – Juventus 3-2: “Să vă aduc aminte ceva”

Andrei Nicolae Publicat: 16 februarie 2026, 16:46

Președintele lui Inter ripostează în scandalul apărut după Inter – Juventus 3-2: Să vă aduc aminte ceva

Marotta - Bastoni, Kalulu - Colaj Profimedia

Giuseppe Marotta, președintele lui Inter, a vorbit în cadrul unei Adunări Generale a Ligii de Fotbal din Italia despre tot scandalul iscat după derby-ul echipei sale cu Juventus. Conducătorul “nerazzurrilor” a ținut să îi ia apărarea lui Alessandro Bastoni, jucătorul acuzat că a simulat pentru a-i provoca eliminarea lui Pierre Kalulu, după care a adus în discuție două faze de arbitraj din trecut în care echipa sa a fost dezavantajată de deciziile “cavalerilor fluierului”.



Contextul scandalului de la Inter – Juventus 3-2: În minutul 42 al partidei, la scorul de 1-1, Pierre Kalulu a văzut al doilea cartonaş galben după un duel cu Alessandro Bastoni. Faza a creat un scandal uriaş, deoarece pe reluări s-a putut observa că mijlocaşul lui Juventus abia l-a atins pe adversarul de la Inter, care a plonjat spectaculos. În plus, stoperul “nerazzurrilor” avea și el deja un galben, iar anumite voci au spus că el trebuia să primească al doilea galben pentru simulare și să fie eliminat.

Giuseppe Marotta ia atitudine după scandalul din Derby d’Italia

Președintele liderului din Serie A a dat de înțeles că nu tolerează modul în care jucătorul său a fost tratat de presă în ultima perioadă. Deși a recunoscut că Bastoni a forțat faultul și a simulat la faza cu el și Kalului în prim-plan, a declarat că simulările nu sunt ceva ieșit din comun în fotbal, motiv pentru care fotbalistul italian nu ar trebui să fie linșat de jurnaliști. În final, Marotta a adus aminte de două faze care au dezavantajat-o pe echipa sa și care au fost recunoscute inclusiv de forurile arbitrilor din Italia.

Prima, o fază din sezonul trecut la care “nerazzurrii” ar fi trebuit să primească un penalty la un meci cu AS Roma (s-a terminat 0-1 într-o perioadă în care italienii se luptau pentru Scudetto).

A doua: un moment din 2021 când Cuadrado a simulat după un duel cu Perisic într-un Juve – Inter. Atunci, bianconerii s-au impus cu 3-2 și s-au calificat în Liga Campionilor de pe ultima poziție disponibilă la finalul stagiunii.

Poziția noastră e foarte simplă: am observat că presa a luat o poziție disproporționată în privința a ce s-a întâmplat. Jucătorul în sine (n.r. Bastoni) a fost subiectul unor atacuri din partea presei care trec dincolo de ce s-a întâmplat.

Orașul în care trotuarele și spațiile verzi sunt păzite de bolovani: "Ne-am trezit cu ele peste noapte"Orașul în care trotuarele și spațiile verzi sunt păzite de bolovani: "Ne-am trezit cu ele peste noapte"
Vorbim de un jucător de 26 de ani, cu mai mult de 300 de meciuri în Serie A, care nu a fost niciodată protagonistul unor întâmplări controversate. E un gest deplorabil, dar e obișnuit și nu extraordinar. Decizia arbitrului e greșită și recunosc.

Dacă vorbim de simulări, vorbim de ele de 50 de ani. A făcut o greșeală, recunosc, dar anul trecut am pierdut titlul la un punct și a fost o eroare admisă într-un Inter – Roma, iar noi nu am provocat scandal. În acest an, Inter a tervenit o singură dată după un meci cu Napoli în care un penalty acordat a fost catalogat drept dat greșit.

Vreau să aduc aminte ce s-a întâmplat într-un meci dintre Inter și Juventus cu Cuadrado, care a fost și jucătorul meu (n.r. atunci era la Juve). Cu acel incident, Juventus s-a calificat în Champions League și a încasat 60-70 de milioane de euro“, a spus președintele lui Inter, potrivit site-ului jurnalistului Gianluca Di Marzio.

