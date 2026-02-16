Președintele lui Inter ripostează în scandalul apărut după Inter - Juventus 3-2: "Să vă aduc aminte ceva" - Antena Sport

Giuseppe Marotta, președintele lui Inter, a vorbit în cadrul unei Adunări Generale a Ligii de Fotbal din Italia despre tot scandalul iscat după derby-ul echipei sale cu Juventus. Conducătorul “nerazzurrilor” a ținut să îi ia apărarea lui Alessandro Bastoni, jucătorul acuzat că a simulat pentru a-i provoca eliminarea lui Pierre Kalulu, după care a adus în discuție două faze de arbitraj din trecut în care echipa sa a fost dezavantajată de deciziile “cavalerilor fluierului”.

Contextul scandalului de la Inter – Juventus 3-2: În minutul 42 al partidei, la scorul de 1-1, Pierre Kalulu a văzut al doilea cartonaş galben după un duel cu Alessandro Bastoni. Faza a creat un scandal uriaş, deoarece pe reluări s-a putut observa că mijlocaşul lui Juventus abia l-a atins pe adversarul de la Inter, care a plonjat spectaculos. În plus, stoperul “nerazzurrilor” avea și el deja un galben, iar anumite voci au spus că el trebuia să primească al doilea galben pentru simulare și să fie eliminat.

Giuseppe Marotta ia atitudine după scandalul din Derby d’Italia

Președintele liderului din Serie A a dat de înțeles că nu tolerează modul în care jucătorul său a fost tratat de presă în ultima perioadă. Deși a recunoscut că Bastoni a forțat faultul și a simulat la faza cu el și Kalului în prim-plan, a declarat că simulările nu sunt ceva ieșit din comun în fotbal, motiv pentru care fotbalistul italian nu ar trebui să fie linșat de jurnaliști. În final, Marotta a adus aminte de două faze care au dezavantajat-o pe echipa sa și care au fost recunoscute inclusiv de forurile arbitrilor din Italia.

Prima, o fază din sezonul trecut la care “nerazzurrii” ar fi trebuit să primească un penalty la un meci cu AS Roma (s-a terminat 0-1 într-o perioadă în care italienii se luptau pentru Scudetto).

Me lembro que a Inter perdeu o Scudetto por um ponto e, posteriormente, um erro gritante foi reconhecido contra a Inter em Inter-Roma, um pênalti que teria decidido o campeonato. Mesmo assim, respeitamos as decisões. + pic.twitter.com/vhkjHcxxh0

— Internazionalizando ⭐️⭐️ (@InterNZlizando) February 16, 2026