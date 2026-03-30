“A avut şansă mare”. Detalii teribile despre momentul în care lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău în cantonament

Au apărut detalii teribile despre momentul în care lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău în cantonamentul de la Mogoşoaia. Andrei Vochin, consilierul lui Răzvan Burleanu, a dezvăluit că selecţionerul a avut “mare şansă”, dat fiind faptul că doctorul naţionalei era prezent şi a putut să-i facă masaj cardiac.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vochin a dezvăluit că “Il Luce” şi-a revenit abia după a treia încercare de resuscitare, primele două fiind fără succes.

Detalii teribile despre momentul în care lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău în cantonament

Andrei Vochin a mai mărturisit că jucătorii naţionalei era şocaţi de ceea ce se întâmpla cu Mircea Lucescu, însă specialiştii au intervenit la timp pentru a-l stabiliza pe selecţioner, care nu a făcut deplasarea la Bratislava pentru meciul cu Slovacia. Partida se va disputa azi, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

“Jucătorii erau speriați, chiar șocați unii dintre ei. Nu mai văzuseră așa ceva. Totul s-a petrecut în fața lor. Nea Mircea a avut șansă mare, pentru că i s-a întâmplat în mijlocul oamenilor, și mai ales în mijlocul unora pricepuți. Intervenția rapidă a doctorului Stamatescu și a lui Bamse, kinetoterapeutul Ovidiu Blendea, au fost cruciale. Așa i-au salvat viața și jucătorii de la Universitatea Craiova în campania din 1984, acum doctorul și kinetoterapeutul de acolo i-au salvat viața.

Au știut ce să îi facă acolo, nu a fost simplu. Operațiunile de resuscitare nu au mers din prima. Au fost vreo 3-4 încercări, plus respirație gură la gură făcută de doctor. S-a rezolvat apoi… A durat vreo 2-3 minute cu totul. A mai fost o șansă că s-a întâmplat la ședința tehnică, iar apoi trebuiau să iasă la antrenament. La fiecare antrenament este și o salvare, care a venit prima și a pus oxigen într-o primă fază, apoi a mai venit una.