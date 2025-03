Anghel Iordănescu, replică acidă după ce Mircea Lucescu a trimis "săgeţi" către Edi Iordănescu: "Văd că se irită uşor" - Antena Sport

„Văd că selecționerul se irită destul de ușor. Ar fi o performanță uriașă prin prisma faptului că am lega două competiții majore. Ar fi bine pentru fotbal, pentru jucători și pentru cel care îi antrenează.

Zâmbesc și râd. Selecționerul ar trebui să gândească la prezent, la viitor. Trebuie să uite trecutul. Fostul selecționer (n.r. Edi Iordănescu) a lăsat o echipă competitivă, funcțională. Am fost la EURO. În preliminariile pentru EURO am fost într-o grupă unde am primit puține goluri. El (n.r. Edi Iordănescu) a clădit această generație.

Orice antrenor, când preia o echipă, vrea să urce. Eu sper să reușească. Un lucru extrem de important este acela că un selecționer are dreptate doar când rezultatele confirmă.

Din punctul meu de vedere, ar face bine să se concentreze pe trecut și pe viitor. Au trecut 8 luni de la fostul selecționer, hai să-l lăsăm liniștit”, a declarat Anghel Iordănescu, conform digisport.ro.