"Până la ultima picătură de energie!" Leonard Doroftei, mesaj pentru tricolori, înainte de barajul Turcia - România - Antena Sport

România se pregăteşte pentru barajul infernal cu Turcia, din semifinalele play-off-ului pentru World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena.

Leonard Doroftei, unul dintre marii campioni daţi de România, vine cu un mesaj de încurajare pentru tricolorii lui Mircea Lucescu, înainte de meciul cu Turcia. Dacă îi batem pe turci, vom juca, tot în deplasare, finala cu World Cup 2026 cu învingătoarea dintre Kosovo şi Slovacia.

Leonard Doroftei, mesaj pentru tricolori înainte de barajul crucial Turcia – România

“Ar trebui să luptăm cu adevarat și să ne dăruim până la ultima picătură de energie pentru a câștiga acest meci, că avem nevoie.

România are nevoie de o victorie și cred că cei care vor fi pe teren vor lupta până la ultima picătură de energie ca să câștigăm acest meci. Uite cum ne ducem și în Vancouver”, a spus Doroftei, în exclusivitate pentru Antena Sport.

România o va întâlni pe Turcia pe 26 martie pe Beșiktaș Park într-unul dintre cele mai importante meciuri din istoria recentă a naționalei. Cele două naționale dau piept în semifinala barajului pentru Cupa Mondială, câștigătoarea urmând să se lupte pentru “biletul” spre competiție într-o finală disputată în deplasare cu Slovacia sau Kosovo.