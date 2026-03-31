Ce mesaj au afişat jucătorii naţionalei pentru Mircea Lucescu

A început meciul amical Slovacia – România. Această partidă este ultima pentru Mircea Lucesu pe banca pimei reprezentative. El nu a mai stat însă pe banca naţionalei, din cauza problemelor de sănătate cu care s-a confruntat. De dimineaţă a suferit o interenţie chirurgicală, iar în locul selecţionerului, care este în spital, pe banca naţionalei se află la acest meci secundul Jerry Gane.
Din echipa de start a României fac parte Radu – Raţiu, Drăguşin, Ghiţă, Bancu – Stanciu, Dragomir, Tănase – Man, Bîrligea, Baiaram.
La startul partidei cu Slovacia, echipa de start a României a afişat un mesaj pentru Mircea Lucescu: “Vă dorim multă sănătate, domnule Lucescu!”.
- Slovacia – România 2-0. Marian Aioani, gafă monumentală la debut. Slovacia, gol după 19 secunde
- Daniel Bîrligea şi-a dat autogol în Slovacia – România! Ghinion teribil pentru atacantul naţionalei
- Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Dezvăluiri din interiorul FRF: “Să-l menajăm”
- Gică Popescu știe la ce trebuie să lucreze Hagi după ce va deveni selecționerul României: „Un lucru vital lipsește”
- Adi Mutu s-a enervat când a văzut echipa de start a României: “Joacă, mă, cu Screciu! Bagă-l pe Dobre, dă-i și lui o șansă!”