Ce mesaj au afişat jucătorii naţionalei pentru Mircea Lucescu

Radu Constantin Publicat: 31 martie 2026, 21:55

A început meciul amical Slovacia – România. Această partidă este ultima pentru Mircea Lucesu pe banca pimei reprezentative. El nu a mai stat însă pe banca naţionalei, din cauza problemelor de sănătate cu care s-a confruntat. De dimineaţă a suferit o interenţie chirurgicală, iar în locul selecţionerului, care este în spital, pe banca naţionalei se află la acest meci secundul Jerry Gane.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Din echipa de start a României fac parte Radu – Raţiu, Drăguşin, Ghiţă, Bancu – Stanciu, Dragomir, Tănase – Man, Bîrligea, Baiaram.

La startul partidei cu Slovacia, echipa de start a României a afişat un mesaj pentru Mircea Lucescu: “Vă dorim multă sănătate, domnule Lucescu!”.

Reclamă
