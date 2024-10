Ce mesaj i-a transmis Mircea Lucescu lui Alexandru Mitriță! Mijlocașul a dat cărțile pe față: „Nu a ascultat ce a spus lumea!” - Antena Sport

Alexandru Mitriță a dezvăluit ce mesaj i-a transmis Mircea Lucescu, după revenirea la echipa națională. Mijlocașul s-a declarat recunoscător pentru faptul că „Il Luce” i-a oferit încredere și nu a ascultat părerile altora.

Alexandru Mitriță a fost convocat pentru „dubla” cu Cipru și Lituania, din Liga Națiunilor. Partida cu Lituania va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY, pe 15 octombrie.

Ce mesaj i-a transmis Mircea Lucescu lui Alexandru Mitriță

Alexandru Mitriţă a declarat că a găsit un grup unit la revenirea la echipa naţională, iar acest lucru se reflectă asupra rezultatelor.

”Sunt foarte bine, într-o postură foarte bună. Cu Lituania (n-r- în 9 septembrie, scor 3-1 pe stadionul Steaua) a fost o revenire importantă, cu emoţii mari, dar sunt bucuros că m-am întors. Am lipsit ceva timp, dar am revenit şi am găsit acel grup, unitate. Toţi jucătorii se înţeleg foarte bine, se vede că este un grup unit şi prin acest lucru se văd şi rezultatele. La golul cu Lituania mă aşteptam ca Denis (Alibec) să-mi paseze am încercat să-i dau în faţă ca să poată să dea el gol, dar am dat prea uşor pasul, iar după aceea Denis a făcu o fază excelentă, a aşteptat, mi-a pasat şi aşa a venit golul”, a declarat Mitriţă, pentru FRF TV.

El a povestit şi ce i-a spus selecţionerul Mircea Lucescu, care l-a îmbrăţişat după ce a marcat în meciul din 9 septembrie. ”Domnul Lucescu mi-a spus că se bucură pentru mine. După toată această perioadă a avut încredere în mine, nu a ascultat ce a spus lumea despre mine, a fost o perioadă grea pentru mine”.