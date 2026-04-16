Ce schimbări vor exista la națională în mandatul lui Gică Hagi. Anunțul lui Răzvan Burleanu

Răzvan Burleanu a anunțat că va începe negocierile finale cu Gică Hagi, pentru ca acesta să preia naționala, în urma ședinței Comitetului Executiv. Președintele FRF a transmis că vor exista și schimbări la echipă, în mandatul noului selecționer.

Concret, Burleanu a transmis că, cel mai probabil, Hagi va avea un nou staff tehnic la echipa națională. „Regele” își va alege singur colaboratorii puși la dispoziție de către FRF.

Răzvan Burleanu a mai subliniat faptul că Mihai Stoichiță va rămâne în funcția de director tehnic la FRF, și după schimbarea selecționerului. Președintele Federației a transmis că nu s-a pus problema ca acesta să fie înlocuit.

Totodată, Răzvan Burleanu a mai transmis că nici în privința selecționerilor de la echipele de tineret și juniori nu vor exista mari schimbări, fiind mulțumit de rezultatele înregistrate.

„Un element pe care pot să vi-l infirm este legat despre o posibilă solicitare de demitere a directorului tehnic. Astăzi, domnul Mihai Stoichiță a fost reconfirmat în funcție de către Comitetul Executiv, niciodată nu s-a adus în discuție acest subiect.