Ce schimbări vor exista la națională în mandatul lui Gică Hagi. Anunțul lui Răzvan Burleanu

Răzvan Burleanu a anunțat că va începe negocierile finale cu Gică Hagi, pentru ca acesta să preia naționala, în urma ședinței Comitetului Executiv. Președintele FRF a transmis că vor exista și schimbări la echipă, în mandatul noului selecționer.
Concret, Burleanu a transmis că, cel mai probabil, Hagi va avea un nou staff tehnic la echipa națională. „Regele” își va alege singur colaboratorii puși la dispoziție de către FRF.
Răzvan Burleanu a anunțat ce urmează să se întâmple la națională, după posibila venire a lui Gică Hagi
Răzvan Burleanu a mai subliniat faptul că Mihai Stoichiță va rămâne în funcția de director tehnic la FRF, și după schimbarea selecționerului. Președintele Federației a transmis că nu s-a pus problema ca acesta să fie înlocuit.
Totodată, Răzvan Burleanu a mai transmis că nici în privința selecționerilor de la echipele de tineret și juniori nu vor exista mari schimbări, fiind mulțumit de rezultatele înregistrate.
„Un element pe care pot să vi-l infirm este legat despre o posibilă solicitare de demitere a directorului tehnic. Astăzi, domnul Mihai Stoichiță a fost reconfirmat în funcție de către Comitetul Executiv, niciodată nu s-a adus în discuție acest subiect.
În ceea ce privește situația cu membrii staff-ului tehnic, cunoașteți că noi, ca administrație, încercăm să punem la dispoziția fiecărui selecționer cei mai buni oameni pregătiți în diferite zone suport, pregătire fizică, team manager, astfel ca selecționer să aibă posibilitatea de a alege. La final, este decizia exclusivă a selecționerului. Nume, nu am intrat în asemenea detalii, le veți cunoaște când se va oficializa prezentarea următorului selecționer.
(N.r. Ce impediment ar fi?) Nu știu dacă există, se pare că nu există. E o fereastră de oportunitate, el se afla într-un conflict de interes, dar s-a încheiat. E o oportunitate ca Gică Hagi să revină la națională, sunt încrezător, relația a devenit din ce în ce mai bună, am avut un dialog pe diferite subiecte, întotdeauna l-am găsit foarte pasionat și determinat. Sunt încrezător că va fi cea mai bună opțiune, în momentul de față.
Cu siguranță vor fi schimbări la nivelul staff-ului tehnic, așa cum a fost de fiecare dată. Mandatul este exclusiv focusat la nivelul primei reprezentative, dar a fost mereu o colaborare bună între toți selecționerii, în primul rând cei de la tineret. A fost această tranziție, către prima reprezentativă.
La nivelul loturilor de juniori, suntem foarte mulțumiți de rezultatele pe care le înregistrăm, nu ne dorim să schimbăm foarte mult în această zonă. Ne dorim să accelerăm toată dezvoltarea, să întărim colaborarea cu cluburile”, a declarat Răzvan Burleanu, la conferința de presă.
- „E foarte ușor din fotoliu”. Răzvan Burleanu, adevărul despre problemele lui Mircea Lucescu: „A venit cu adeverință din Belgia”
- Florin Tănase îl așteaptă pe Gică Hagi la națională: „Merită. Toți trebuie să dăm totul”
- Răzvan Burleanu anunță oficial: „Încep negocierile cu Gică Hagi”
- Ioan Ovidiu Sabău, propunere surpriză pentru echipa naţională: “Se vorbeşte foarte puţin. E unul dintre cei mai importanţi”
- Pe cine şi-a dorit Mircea Lucescu în locul său la naţională, înainte să moară. Nu e Gică Hagi