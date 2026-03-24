Cel mai dur verdict înainte de Turcia – România: „În grupă am dovedit că nu am meritat să ne calificăm”

Turcia este adversara de joi a României în semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial de anul acesta, iar importanța partidei de la Istanbul este una istorică pentru echipa națională.

Dacă majoritatea privește cu optimism la jocul contra selecționatei antrenate de Vicenzo Montella, Paul Codrea este de părere că selecționata antrenată de Mircea Lucescu și-a arătat limitele în preliminarii.

Paul Codrea: „Turcii mi-au lăsat o impresie bună”

Mircea Lucescu este probabil în fața celui mai important meci din cariera sa de antrenor, semifinala barajului cu Turcia fiind, cel puțin la prima vedere, mult mai dificilă decât o potențială confruntare cu Slovacia sau Kosovo pentru calificarea la Cupa Mondială.

Paul Codrea a avut o reacție destul de dură înaintea confruntării de joi, precizând faptul că selecționata tricoloră și-a arătat limitele în preliminarii.

„Noi, ca țară, suntem bucuroși că am ajuns aici. Având în vedere că din grupă nu am reușit să ne calificăm, aceasta este o șansă în plus pentru noi și trebuie să încercăm să o fructificăm. Nu trebuie să ne ascundem după deget, Turcia este mai valoroasă. Fiind doar un singur meci, cred că noi avem 49% șanse, iar ei 51%.