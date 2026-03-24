Cel mai dur verdict înainte de Turcia – România: „În grupă am dovedit că nu am meritat să ne calificăm”

Turcia este adversara de joi a României în semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial de anul acesta, iar importanța partidei de la Istanbul este una istorică pentru echipa națională.
Dacă majoritatea privește cu optimism la jocul contra selecționatei antrenate de Vicenzo Montella, Paul Codrea este de părere că selecționata antrenată de Mircea Lucescu și-a arătat limitele în preliminarii.
Paul Codrea: „Turcii mi-au lăsat o impresie bună”
Mircea Lucescu este probabil în fața celui mai important meci din cariera sa de antrenor, semifinala barajului cu Turcia fiind, cel puțin la prima vedere, mult mai dificilă decât o potențială confruntare cu Slovacia sau Kosovo pentru calificarea la Cupa Mondială.
Paul Codrea a avut o reacție destul de dură înaintea confruntării de joi, precizând faptul că selecționata tricoloră și-a arătat limitele în preliminarii.
„Noi, ca țară, suntem bucuroși că am ajuns aici. Având în vedere că din grupă nu am reușit să ne calificăm, aceasta este o șansă în plus pentru noi și trebuie să încercăm să o fructificăm. Nu trebuie să ne ascundem după deget, Turcia este mai valoroasă. Fiind doar un singur meci, cred că noi avem 49% șanse, iar ei 51%.
Fiind un meci decisiv, trebuie să marchezi. Probabil atacul este punctul nostru slab. Turcia joacă acasă și o să vină peste noi, nu trebuie să ne bazăm doar pe greșelile ei. Cred că forța noastră în atac lasă puțin de dorit. Eu i-am văzut pe turci și mi-au lăsat o impresie bună, chiar și când i-a bătut Spania cu 6-0”.
„Poate fi ocazia cuiva să se remarce”
„Este un meci strict și se poate întâmpla orice, nu câștigă mereu favoriții. O problemă a fost și ce s-a întâmplat cu portarii. Când cei mai buni jucători nu sunt disponibili, e o mare problemă, aici nu e ca la club. Nu știu dacă va destabiliza, pentru că alții vor avea șansa lor și pot profita de ea. Poate fi ocazia cuiva să se remarce.
Pentru orice generație ar însemna mult o calificare la Mondial. Nu are ceva mai special această generație față de celelalte, deși se numește ‘Generația de Suflet’. Ceilalți de dinainte cum să se numească? E mai mult un aspect de marketing.
Înseamnă mult să mergi la Mondial pentru că nu am mai fost de mult, dar e greu. Trebuie să ne cunoaștem valoarea. În grupă am dovedit că nu am meritat să ne calificăm, dacă câștigam, mergeam la Mondial, iar asta spune ceva despre fotbalul nostru. Acum avem șansa asta prin Liga Națiunilor și trebuie să nu o irosim”, a declarat Paul Codrea, potrivit gsp.ro.
