Louis Munteanu, gol într-un “thriller” jucat de echipa sa în MLS. Trei reușite după minutul 85

Louis Munteanu a înscris un nou gol în tricoul lui DC United și a ajuns la borna de cinci reușite în acest sezon de MLS. Atacantul român și-a trecut numele pe tabelă în partida disputată de echipa sa contra celor de la CF Montreal, încheiată într-un mod dramatic cu scorul de 4-4.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Louis Munteanu a început să își intre în formă în campionatul de fotbal din America de Nord, unde a ajuns la a patra partidă din ultimele șase disputate în care reușește să marcheze. Românul venea după două meciuri în care nu își trecuse numele pe lista oamenilor de gol, însă așteptarea a luat sfârșit în minutul 9 al partidei contra canadienilor de la CF Montreal.

Louis Munteanu, la golul 5 în MLS

La prima fază importantă de poartă, un jucător al lui DC United a șutat de la mare distanță, portarul formației adverse nu a putut să rețină balonul și l-a respins în față, iar pe recuperare a venit Munteanu, care a împins mingea în plasă cu o lovitură de cap.

GOOOL de @dcunited en casa.

Munteanu anota en el minuto 9′ con un cabezazo luego de un rebote.

📺 Mira el partido en @AppleTv: https://t.co/5Sue7Kudlo pic.twitter.com/f2D2CmzYPQ

— MLS Español (@MLSes) May 23, 2026

Reușita respectivă nu a rămas însă singura din meciul de la Washington DC, pentru că partida avea să le rezerve fanilor un adevărat “thriller”. După primele 45 de minute, scorul era 2-1 pentru echipa lui Munteanu.