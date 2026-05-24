Louis Munteanu, gol într-un “thriller” jucat de echipa sa în MLS. Trei reușite după minutul 85

Louis Munteanu a înscris un nou gol în tricoul lui DC United și a ajuns la borna de cinci reușite în acest sezon de MLS. Atacantul român și-a trecut numele pe tabelă în partida disputată de echipa sa contra celor de la CF Montreal, încheiată într-un mod dramatic cu scorul de 4-4.
Louis Munteanu a început să își intre în formă în campionatul de fotbal din America de Nord, unde a ajuns la a patra partidă din ultimele șase disputate în care reușește să marcheze. Românul venea după două meciuri în care nu își trecuse numele pe lista oamenilor de gol, însă așteptarea a luat sfârșit în minutul 9 al partidei contra canadienilor de la CF Montreal.
Louis Munteanu, la golul 5 în MLS
La prima fază importantă de poartă, un jucător al lui DC United a șutat de la mare distanță, portarul formației adverse nu a putut să rețină balonul și l-a respins în față, iar pe recuperare a venit Munteanu, care a împins mingea în plasă cu o lovitură de cap.
— MLS Español (@MLSes) May 23, 2026
Reușita respectivă nu a rămas însă singura din meciul de la Washington DC, pentru că partida avea să le rezerve fanilor un adevărat “thriller”. După primele 45 de minute, scorul era 2-1 pentru echipa lui Munteanu.
În partea a doua, după un sfert de oră e joc, fiecare echipă a mai punctat o dată fiecare, iar partida părea că se va îndrepta spre o victorie a lui DC United, mai ales după ce aceasta a mai înscris și în minutul 87, ducând scorul la 4-2. Nu a fost însă cazul, pentru că în minutul 90+4, CF Montreal a redus din diferență printr-un penalty, iar peste trei minute a restabilit egalitatea într-un mod dramatic.
Astfel, DC United nu a reușit să obțină o victorie pe care o avea “în buzunar” și a rămas pe locul 9 în Conferința de Est, cu 18 puncte după 15 meciuri disputate. Louis Munteanu, atacantul echipei, a ajuns la cinci goluri în 12 partide.
