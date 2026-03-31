Coubiş a debutat la echipa naţională a României. Piţurcă crede că va fi un star la prima reprezentativă

În minutul 62, Andrei Coubiș şi-a făcut debutul la naționala României, după ce a intrat în locul lui Drăgușin.

Coubis a avut o evoluţie apreciată la Universitatea Cluj, iar Mircea Lucescu a decis să-l cheme la prima reprezentativă. Şi Victor Piţurcă crede că fundaşul crescut de AC Milan va avea un viitor frumos în fotbalul românesc.

”Îmi place foarte mult Coubiș. Îl urmăream de când era la AC Milan.

Echipa națională se va baza mult timp pe serviciile lui. Are calitățile unui mare jucător”, a declarat Pițurcă, la Digi Sport.

Coubiş a refuzat iniţial să joace pentru România şi spera să fie convocat la naţionala Italiei, deoarece el are dublă cetăţenie: română şi italiană. Cum nu a venit vreo convocare pentru el în Italia, el a ales în cele din urmă România.