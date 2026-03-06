Ce salariu ar urma să aibă Gică Hagi la naţionala României: "Decent" - Antena Sport

Se vorbeşte din ce în ce mai mult despre venirea lui Gică Hagi la naţionala României. Chiar şi Mircea Lucescu a recunoscut că oricând i-ar ceda locul. Cum numirea “Regelui” pe banca primei reprezentative pare iminentă, Giovanni Becali, un apropiat al acestuia, a vorbit despre ce salariu ar putea avea ca selecţioner.
Giovanni Becali crede că “Regele” va avea un salariu mai mare de 30.000 de euro pe lună, catalogând acest venit drept “umilitor”.
“Cred că Gică e dispus să meargă la națională după aceste meciuri. Cred că vrea un contract pe 4 ani, cum ai spus tu. Vrea un salariu decent. Eu cred că un 40.000-50.000 de euro pe lună e superdecent pentru România.
Sub 30.000 de euro e umilitor. Nu știu cine a semnat pe 30-35 de mii, dar un contract care merge de la 40 la 50 de mii de euro, e super decent pentru România. Plus prime pentru calificări”, a spus Giovanni Becali, pentru Fanatik.
