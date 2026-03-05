Gică Hagi, anunț surprinzător. "Regele" nu merge la Turcia - România, barajul pentru Cupa Mondială - Antena Sport

Închide meniul
Gică Hagi, anunț surprinzător. “Regele” nu merge la Turcia – România, barajul pentru Cupa Mondială

Andrei Nicolae Publicat: 5 martie 2026, 8:59

Gică Hagi, la un meci / Sport Pictures

Gică Hagi a acordat recent mai multe declarații în fața presei și a discutat printre altele și despre naționala României și barajul pentru Cupa Mondială. În acest sens, “Regele” a făcut un anunț care poate fi interpretat drept extrem de surprinzător, și anume că nu va merge la meciul contra Turciei din semifinalele play-off-ului pentru turneul final din America de Nord.

România o va întâlni pe Turcia pe 26 martie pe Beșiktaș Park într-unul dintre cele mai importante meciuri din istoria recentă a naționalei. Cele două naționale dau piept în semifinala barajului pentru Cupa Mondială, câștigătoarea urmând să se lupte pentru “biletul” spre competiție într-o finală disputată în deplasare cu Slovacia sau Kosovo.

Ce a spus Hagi despre participarea la barajul României

Pe stadionul lui Beșiktaș și-au anunțat prezența mai multe nume marcante din istoria fotbalului românesc, însă cel considerat de multe voci cel mai mare jucător, Gică Hagi, nu va merge la meci.

Nu mă duc la baraj. Merg doar cu gândul acolo, pentru ca jucătorii să fie inspirați și România să câștige. Anumite meciuri ca acestea poți să le câștigi și cu inima“, a spus “Regele”, potrivit sport.ro.

Decizia luată de Hagi poate fi considerată neașteptată din două perspective. Prima e evident legată de impactul pe care l-a avut asupra României, plus faptul că mai mulți membri din Generația de Aur vor merge la meci.

A doua perspectivă se leagă de influența pe care Hagi o are și în Turcia, acolo unde este considerat un simbol. Într 1996 și 2001, fostul mijlocaș a evoluat la Galatasaray, echipă alături de care a câștigat la nivel european Cupa UEFA și Supercupa Europei.

În contextul acelorlași declarații, Hagi s-a arătat extrem de fericit că Mircea Lucescu va fi pe banca României la baraj în ciuda problemelor de sănătate pe care le-a avut.

