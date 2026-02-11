Delegaţia României a plecat la tragerea pentru grupele Nations League. Stoichiţă nu mai vrea Kosovo - Antena Sport

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, și „Jerry” Gane, antrenorul secund al echipei naționale a României, au plecat miercuri, 11 februarie, spre Bruxelles, unde va avea loc tragerea la sorți pentru grupele Nations League, pe data de 12 februarie.
”Tricolorii” se regăsesc în urna a treia la tragerea de sorți programată mâine, în Belgia, la Bruxelles, la Palais 3 Expo Hall, începând cu ora 19:00, care poate fi urmărită, în direct, pe antenaplay.ro.
„Speranțele sunt să reușim să facem ce a făcut în campania anterioară Lucescu, câștigarea unei grupe care să ne dea posibiltatea, dacă Doamne ferește nu ne calificăm direct (n.r. la turnee finale), să avem baraj.
Ne plictisim de excursiile astea în Kosovo. Sunt echipe bune. Eu zic că este și un avantaj că meciurilea astea îți dau mai multă experiență. Este un câștig mare de experiență pentru jucătorii tineri mai ales.
Eu am zis acum vreo câțiva ani de zile că este o competiție amicală cu caracter oficial. Îți dă posibilitatea ca în două meciuri să ajungi acolo unde n-ai putut să ajungi din grupa (n.r. – preliminară), în care ai avut adversarii pe care i-ai avut”, a declarat Mihai Stoichiță, la aeroport.
Aflată în urna a treia, România va evita Slovenia, Georgia și Irlanda. Va întâlni câte o echipă din urnele 1, 2 și 4:
Urna 1: Scoția, Ungaria, Polonia, Israel
Urna 2: Elveția, Bosnia, Austria, Ucraina
Urna 3: Slovenia, Georgia, Irlanda, ROMÂNIA
Urna 4: Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Kosovo
Astfel, ”tricolorii” ar putea întâlni din nou Kosovo, adversara din ultima ediție de Nations League, sau Bosnia, respectiv Austria, naționalele din grupa pentru calificarea la Cupa Mondială.
