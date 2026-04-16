„E foarte ușor din fotoliu”. Răzvan Burleanu, adevărul despre problemele lui Mircea Lucescu: „A venit cu adeverință din Belgia”

Viviana Moraru Publicat: 16 aprilie 2026, 16:57

E foarte ușor din fotoliu”. Răzvan Burleanu, adevărul despre problemele lui Mircea Lucescu: A venit cu adeverință din Belgia”

Răzvan Burleanu şi Mircea Lucescu / Antena Sport

Răzvan Burleanu a oferit declarații despre problemele cu care s-a confruntat Mircea Lucescu. „Il Luce” a murit pe 7 aprilie, la scurt timp după ce și-a încheiat mandatul de selecționer.

În spațiul public au existat mai multe critici pentru FRF, dat fiind decesul lui Mircea Lucescu. Răzvan Burleanu a dezvăluit că la sfârșitul lunii februarie, înaintea barajului cu Turcia, „Il Luce” a adus o adeverință medicală de la un medic din Belgia, în care era specificat clar faptul că era apt pentru a-și continua activitatea profesională.

Răzvan Burleanu, despre problemele lui Mircea Lucescu

Răzvan Burleanu a mai subliniat că nu ar fi putut să-l încurajeze pe Mircea Lucescu să renunțe la echipa națională înaintea meciului cu Turcia, dat fiind faptul că acesta își dorea să fie alături de „tricolori”. Președintele FRF le-a dat și replica celor care l-au criticat, subliniind că „Il Luce” era apt, din punct de vedere medical, pentru a sta pe banca României.

„Informațiile medicale la care am avut acces au fost foarte fragmentate, au fost informații confidențiale. Ca Federație, dacă dăm timpul în urmă, în luna februarie a acestui an am spus-o public că lucrăm cu mai multe scenarii și suntem pregătiți pentru orice scenariu, am lucrat cu un termen, de 20 februarie.

După, pe 21 februarie a avut loc o întâlnire la Federația Română de Fotbal între mine, domnul Lucescu și domnul Stoichiță, în care domnul Lucescu avea o adeverință medicală obținută de la un doctor din Belgia care confirma că este apt din punct de vedere medical de a-și continua activitatea profesională.

Am văzut în această perioadă anumite reacții și consider că Federația a procedat corect. Consider și acum că dacă Federația ar fi luat în calcul o demitere a domnului Lucescu sau o încurajare a domnului Lucescu de a pleca de la națională, atunci Federația ar fi fost într-o culpă din punct de vedere profesional, dar și moral.

E foarte ușor să fii radical când stai pe fotoliu. Consider că a fost cea mai bună decizie, puteți să vă puneți în locul meu, ce decizie ați fi luat, ținând cont că l-am avut la dispoziție pe cel mai titrat antrenor român, care și-a dorit să fie alături de națională în cel mai important moment al său”, a declarat Răzvan Burleanu.

După ședința Comitetului Executiv de azi, Răzvan Burleanu a anunțat că va începe negocierile cu Gică Hagi, pentru ca acesta să devină noul selecționer. „Regele” urmează să fie prezentat oficial în următoarea perioadă.

