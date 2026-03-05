Irak ar putea rata barajul pentru World Cup 2026, din cauza războiului din Orientul Mijlociu - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Irak ar putea rata barajul pentru World Cup 2026, din cauza războiului din Orientul Mijlociu

Dan Roșu Publicat: 5 martie 2026, 14:08

Cupa Mondială - Profimedia Images

Închiderea spaţiului aerian irakian cauzată de războiul din Orientul Mijlociu ameninţă participarea Irakului la barajul intercontinental pentru Cupa Mondială din 2026, programat pe 31 martie la Monterrey, Mexic. World Cup 2026 e exclusiv în Universul Antena.

Irakienii, care urmează să înfrunte câştigătoarea meciului Bolivia-Surinam (26 martie) la Monterrey pe 31 martie, se tem că nu vor putea să-şi ducă echipa în Mexic.

Irak ar putea rata barajul pentru World Cup 2026

Spaţiul aerian irakian a fost închis de la atacurile aeriene americane şi israeliene împotriva Iranului de weekendul trecut.

Potrivit publicaţiei The Guardian, Federaţia Irakiană de Fotbal a primit o scrisoare de la compania aeriană naţională, Iraqi Airways, şi de la Ministerul Transporturilor, prin care sunt informaţi că spaţiul aerian al ţării va rămâne închis timp de „cel puţin patru săptămâni”, împiedicând mulţi jucători să călătorească.

În istoria sa, Irakul a participat la un singur turneu final al Cupei Mondiale. În 1986, în Mexic, a fost eliminat în prima rundă după trei înfrângeri împotriva Paraguayului (0-1), Belgiei (1-2) şi naţiunii gazdă (0-1).

„FIFA şi Confederaţia Asiatică de Fotbal sunt pe deplin conştiente de situaţia în continuă evoluţie a echipei noastre”, a declarat echipa naţională irakiană într-un comunicat. „Din cauza închiderii spaţiului aerian, antrenorul nostru, Graham Arnold, nu poate părăsi Emiratele Arabe Unite. În plus, mai multe ambasade rămân închise, împiedicând mulţi jucători şi membri ai personalului să obţină vize pentru Mexic.”

„Suntem împrăştiaţi în prezent prin întreaga lume şi încercăm să ne pregătim cât mai bine putem”, a declarat o sursă apropiată echipei naţionale irakiene pentru The Guardian. „Trebuie să ne comportăm ca şi cum meciul va avea loc, dar acest lucru pare puţin probabil în acest moment. Suntem în contact cu FIFA, care îşi doreşte ca meciul să aibă loc, dar mai sunt multe obstacole de depăşit. Vor trebui să ia o decizie în curând.”

Războiul din Iran: ce ar trebui să facă România daca SUA vor cere să folosească baza de la Kogălniceanu
