Irak ar putea rata barajul pentru World Cup 2026, din cauza războiului din Orientul Mijlociu - Antena Sport

Închiderea spaţiului aerian irakian cauzată de războiul din Orientul Mijlociu ameninţă participarea Irakului la barajul intercontinental pentru Cupa Mondială din 2026, programat pe 31 martie la Monterrey, Mexic.

Irakienii, care urmează să înfrunte câştigătoarea meciului Bolivia-Surinam (26 martie) la Monterrey pe 31 martie, se tem că nu vor putea să-şi ducă echipa în Mexic.

Irak ar putea rata barajul pentru World Cup 2026

Spaţiul aerian irakian a fost închis de la atacurile aeriene americane şi israeliene împotriva Iranului de weekendul trecut.

Potrivit publicaţiei The Guardian, Federaţia Irakiană de Fotbal a primit o scrisoare de la compania aeriană naţională, Iraqi Airways, şi de la Ministerul Transporturilor, prin care sunt informaţi că spaţiul aerian al ţării va rămâne închis timp de „cel puţin patru săptămâni”, împiedicând mulţi jucători să călătorească.

În istoria sa, Irakul a participat la un singur turneu final al Cupei Mondiale. În 1986, în Mexic, a fost eliminat în prima rundă după trei înfrângeri împotriva Paraguayului (0-1), Belgiei (1-2) şi naţiunii gazdă (0-1).