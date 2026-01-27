Edi Iordănescu a dezvăluit cum poate câştiga România în Turcia: "Trebuie speculat la maximum!" - Antena Sport

Edi Iordănescu, fostul selecţioner al României, a vorbit despre meciul pe care tricolorii îl vor disputa pe 26 martie, la Istanbul. Jucătorii lui Mircea Lucescu vor întâlni Turcia, în semifinala barajului de calificare la World Cup 2026. În cazul în care România se va impune, atunci va juca meciul decisiv împotriva câştigătoarei duelului Slovacia – Kosovo.

Fostul selecţioner al României este convins că Turcia este o echipă de învins şi are încredere în Mircea Lucescu şi staff-ul său că pot pregătit aşa cum trebuie meciul din luna martie.

Edi Iordănescu este încrezător că România poate învinge Turcia: “Avem cu toţii datoria să credem în echipa naţională”

Edi Iordănescu a văzut în meciul cu Spania că Turcia suferă la multe capitole şi este convins că publicul îşi va pierde rapid răbdarea dacă jocul nu merge în favoarea lor, iar tricolorii pot profita de acest lucru:

“Voi vorbi ca suporter al echipei naționale, nici măcar ca fost selecționer. Îmi doresc ca echipa națională să lege două calificări. Ar fi ceva extraordinar după un EURO fabulos. Și mă refer aici la toată emulația care s-a creat, nu neapărat la partea sportivă. Ceea ce am văzut în Germania n-am crezut vreodată că se poate întâmpla cu echipa națională a României și suporterii ei. E ceva fantastic care nu poate fi descris în cuvinte, ci doar trăit. Și am trăit acele momente. […]

Turcia nu este o echipă perfectă. Nu există echipa perfectă. E o echipă cu forță ofensivă, cu mulți jucători cu multă calitate, dar asta nu o face neapărat o echipă. Am văzut și vulnerabilități și sunt sigur că staff-ul nostru tehnic va pregăti foarte bine meciul și va încerca să speculeze aceste vulnerabilități. Am văzut foarte multe carențe în meciul cu Spania, pierdut cu 6-0. Este și o echipă de moral, care joacă cu o presiune foarte mare.