Edi Iordănescu, mesaj pentru "Generația de Suflet" și Mircea Lucescu! - Antena Sport

Edi Iordănescu are un mesaj ferm pentru Mircea Lucescu și “Generația de Suflet”, după ultimele discuții care au apărut la echipa națională! Fostul selecționer consideră că România trebuie să se califice la World Cup deoarece grupa a fost una accesibilă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar dacă șansele ca naționala să meargă direct în America sunt infime, fostul selecționer speră ca “Il Luce” să-i ducă pe tricolori la Mondial, chiar și prin intermediul barajului!

Edi Iordănescu, mesaj pentru “Generația de Suflet”!

Iordănescu și-a exprimat încrederea în jucătorii naționalei și speră ca Lucescu să ducă “Generația de Suflet” la Mondial.

“Îl respect enorm pe Mircea Lucescu și toată cariera lui. Cred foarte tare în echipa națională, în fotbalistul român și în potențialul lui. Sunt convins că echipa națională se poate califica la Mondial cu Mircea Lucescu selecționer. Cu toții ne dorim ca România să fie din nou la un Mondial.

Ar fi și păcat să ratăm calificarea, pentru că am avut un drum accesibil, este o realitate. E în interesul tuturor și al imaginii fotbalului românesc, dar vă rog, cât sunt aici, în Polonia, să nu mă mai întrebați de echipa națională, pentru că nu voi mai comenta. Nici la dumneavoastră, nici în alte părți”, a spus Edi Iordănescu pentru Antena Sport.