Home | Fotbal | Echipa naţională | Federația de Fotbal din Slovacia, explicații după ce s-a refuzat suspendarea meciului cu România

Federația de Fotbal din Slovacia, explicații după ce s-a refuzat suspendarea meciului cu România

Daniel Işvanca Publicat: 30 martie 2026, 17:51

Comentarii
Federația de Fotbal din Slovacia, explicații după ce s-a refuzat suspendarea meciului cu România

Cadru din România - Slovacia / Sportpictures

Federația Română de Fotbal a solicitat suspendarea meciului amical cu Slovacia, transmis pe Antena 1 și AntenaPLAY, după ce Mircea Lucescu a avut mari probleme de sănătate sâmbătă, în cadrul cantonamentului echipei naționale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oficialii slovaci au refuzat această propunere, iar după o serie de consultări cu UEFA, au venit și cu un comunicat oficial în acest sens, prin vocea purtătorului de cuvânt.

Juraj Curny, clarificări înainte de Slovacia – România

Mircea Lucescu a avut nevoie de intervenția ambulanței sâmbătă dimineață în cadrul cantonamentului echipei naționale, motiv pentru care Federația Română de Fotbal a solicitat suspendarea amicalului cu Slovacia, programat marți de la 21:45.

Oficialii FRF s-au lovit de refuzul slovacilor, iar aceștia au venit și cu o reacție prin vocea lui Juraj Curny, purtătorul de cuvânt al Federației din Slovacia.

„Ieri a avut loc o comunicare intensă cu reprezentanții Federației Române de Fotbal și ai UEFA cu privire la posibila amânare a meciului de marți. Cu toate acestea, ambele echipe au obligații comerciale față de UEFA, partenerii săi, radiodifuzori și proprii parteneri.

Reclamă
Reclamă

Având în vedere numărul mare de bilete deja vândute, precum și costurile contractate și deja suportate pentru meci, toate părțile au convenit în cele din urmă că acesta va avea loc conform planului”, a declarat acesta, potrivit sportnet.sk.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Loading ... Loading ...
Observator
ANIMAŢIE. Cum s-a produs accidentul cu 5 morţi din Sânpaul
Fanatik.ro
Ce mănâncă, de fapt, Andrei Borza la micul dejun. Alegerea pe care a făcut-o în urmă cu 5 luni
18:42

18:31

18:17

18:11

17:31

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
