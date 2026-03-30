Federația de Fotbal din Slovacia, explicații după ce s-a refuzat suspendarea meciului cu România

Federația Română de Fotbal a solicitat suspendarea meciului amical cu Slovacia, transmis pe Antena 1 și AntenaPLAY, după ce Mircea Lucescu a avut mari probleme de sănătate sâmbătă, în cadrul cantonamentului echipei naționale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oficialii slovaci au refuzat această propunere, iar după o serie de consultări cu UEFA, au venit și cu un comunicat oficial în acest sens, prin vocea purtătorului de cuvânt.

Juraj Curny, clarificări înainte de Slovacia – România

Mircea Lucescu a avut nevoie de intervenția ambulanței sâmbătă dimineață în cadrul cantonamentului echipei naționale, motiv pentru care Federația Română de Fotbal a solicitat suspendarea amicalului cu Slovacia, programat marți de la 21:45.

Oficialii FRF s-au lovit de refuzul slovacilor, iar aceștia au venit și cu o reacție prin vocea lui Juraj Curny, purtătorul de cuvânt al Federației din Slovacia.

„Ieri a avut loc o comunicare intensă cu reprezentanții Federației Române de Fotbal și ai UEFA cu privire la posibila amânare a meciului de marți. Cu toate acestea, ambele echipe au obligații comerciale față de UEFA, partenerii săi, radiodifuzori și proprii parteneri.