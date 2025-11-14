Finlanda U21 - România U21 2-0. Tricolorii suferă primul eșec din preliminariile CE 2027 - Antena Sport

Min. 10: Bară România! După o acțiune superbă a tricolorilor, balonul a ajuns la Boțogan, care a nimerit bara.

Min. 1: A început partida!

Finlanda U21 : Jantunen – Ylitolva, Lotjonen, Miettinen, Naamo – Siltanen, Hyrylainen – Ruoppi, Talvitie, Soderback – Liimatta. Rezerve : Piispa, Puukko, Mentu, Helen, Pippola, Vaisto, Kujasalo, Moller, Laine. Selecționer : Mika Lehkosuo

România U21: Lefter – Strata, M. Duțu, M. Tudose, Sălceanu – R. Pop, C. Mihaim Vulturar, Boțogan, Ciubotaru – Trică. Rezerve: Răfăilă, Țuțu, Burnete, D. Pop, D. Matei, Jalade, El Sawy, Szimionaș, Biliboc. Selecționer: Costin Curelea

În cazul în care echipa de tineret se va impune în această după-amiază pe terenul din Turku (Finlanda), va ajunge la 10 puncte și va urca provizoriu pe primul loc, până la partida Spaniei cu San Marino. La 21:45, “la rojita” are meci contra statului enclavă din Italia.

În ceea ce privește situația celor două naționale care se întâlnesc în această după-amiază, România U21 se află pe locul secund în Grupa A, cu două victorii (cu Cipru și San Marino) și o remiză, în timp ce Finlanda e la un punct distanță, având două succese și un eșec, acela fiind cu Spania.

Din șapte meciuri directe, “tricolorii” mici au ieșit învingători în șase dintre dueluri, singura excepție fiind chiar ultima partidă, care s-a disputat în preliminariile pentru Campionatul European din 2027.