Finlanda U21 - România U21 2-0. Tricolorii suferă primul eșec din preliminariile CE 2027 - Antena Sport

Naționala de fotbal sub 21 de ani a României a suferit primul eșec din preliminariile pentru Campionatul European din 2027. Selecționata pregătită de Costin Curelea a pierdut în deplasarea din Finlanda, scor 2-0.
Este al doilea pas greșit făcut de tricolori în această campanie, după remiza surprinzătoare cu cei din Kosovo, în meciul de debut din preliminariile pentru turneul final de peste doi ani.
Clasamentul grupei A din preliminariile pentru EURO U21 2027
- 1. Spania – 9 puncte
- 2. Finlanda – 9 pct.
- 3. România – 7 pct.
- 4. Kosovo – 4 pct.
- 5. Cipru – 0 pct.
- 6. San Marino – 0 pct.
Finlanda U21 – România U21 2-0
Final!
Min. 73: Gol Finlanda! Matias Siltanen dublează avantajul din lovitură de la 11 metri.
Min. 46: A început repriza a doua!
Pauză!
Min. 36: Gol anulat pentru Finlanda! Reușita gazdelor nu a fost validată, din cauza unui ofsaid.
Min. 23: Gol Finlanda! Otto Ruoppi deschide scorul pentru gazde.
Min. 10: Bară România! După o acțiune superbă a tricolorilor, balonul a ajuns la Boțogan, care a nimerit bara.
Min. 1: A început partida!
- Finlanda U21: Jantunen – Ylitolva, Lotjonen, Miettinen, Naamo – Siltanen, Hyrylainen – Ruoppi, Talvitie, Soderback – Liimatta. Rezerve: Piispa, Puukko, Mentu, Helen, Pippola, Vaisto, Kujasalo, Moller, Laine. Selecționer: Mika Lehkosuo
- România U21: Lefter – Strata, M. Duțu, M. Tudose, Sălceanu – R. Pop, C. Mihaim Vulturar, Boțogan, Ciubotaru – Trică. Rezerve: Răfăilă, Țuțu, Burnete, D. Pop, D. Matei, Jalade, El Sawy, Szimionaș, Biliboc. Selecționer: Costin Curelea
În cazul în care echipa de tineret se va impune în această după-amiază pe terenul din Turku (Finlanda), va ajunge la 10 puncte și va urca provizoriu pe primul loc, până la partida Spaniei cu San Marino. La 21:45, “la rojita” are meci contra statului enclavă din Italia.
În ceea ce privește situația celor două naționale care se întâlnesc în această după-amiază, România U21 se află pe locul secund în Grupa A, cu două victorii (cu Cipru și San Marino) și o remiză, în timp ce Finlanda e la un punct distanță, având două succese și un eșec, acela fiind cu Spania.
Din șapte meciuri directe, “tricolorii” mici au ieșit învingători în șase dintre dueluri, singura excepție fiind chiar ultima partidă, care s-a disputat în preliminariile pentru Campionatul European din 2027.
- Musi, din nou probleme medicale. De ce nu a jucat cu Finlanda
- România U20 – spulberată de Germania, scor 6-0
- Ce “tricolor” a remarcat Ciprian Marica înainte de Bosnia – România: “Are calitate mai mare decât aveam eu”
- “Cred în ei”. Adrian Ilie, mesaj direct pentru “tricolorii” lui Mircea Lucescu înaintea partidei cu Bosnia
- Posibilele adversare ale României de la barajul pentru World Cup 2026, după ultimele rezultate din preliminarii