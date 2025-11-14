Finlanda U21 - România U21 (LIVE SCORE, 17:00). "Tricolorii" pot urca pe locul 1 în grupă. Echipele de start - Antena Sport

România Under-21 se pregătește pentru noi meciuri în preliminariile Campionatului European U21 din 2027. Selecționata de tineret joacă astăzi prima partidă dintre cele două pe care le are de disputat în luna noiembrie, iar în fața ei se află Finlanda, o echipă împotriva căreia a pierdut ultimul meci direct în precedentele calificări.

Elevii lui Costin Curelea vor să mențină șirul victoriilor și să ajungă la trei succese consecutive în preliminarii, după ce inițial au debutat cu stângul cu un rezultat de egalitate în fața celor din Kosovo. Partida dintre Finlanda U21 și România U21 va avea loc astăzi de la ora 17:00 și va fi transmisă în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Finlanda U21 – România U21 (LIVE SCORE, 17:00)

Finlanda U21 : Jantunen – Ylitolva, Lotjonen, Miettinen, Naamo – Siltanen, Hyrylainen – Ruoppi, Talvitie, Soderback – Liimatta. Rezerve : Piispa, Puukko, Mentu, Helen, Pippola, Vaisto, Kujasalo, Moller, Laine. Selecționer : Mika Lehkosuo

: Jantunen – Ylitolva, Lotjonen, Miettinen, Naamo – Siltanen, Hyrylainen – Ruoppi, Talvitie, Soderback – Liimatta. : Piispa, Puukko, Mentu, Helen, Pippola, Vaisto, Kujasalo, Moller, Laine. : Mika Lehkosuo România U21: Lefter – Strata, M. Duțu, M. Tudose, Sălceanu – R. Pop, C. Mihaim Vulturar, Boțogan, Ciubotaru – Trică. Rezerve: Răfăilă, Țuțu, Burnete, D. Pop, D. Matei, Jalade, El Sawy, Szimionaș, Biliboc. Selecționer: Costin Curelea

În cazul în care echipa de tineret se va impune în această după-amiază pe terenul din Turku (Finlanda), va ajunge la 10 puncte și va urca provizoriu pe primul loc, până la partida Spaniei cu San Marino. La 21:45, “la rojita” are meci contra statului enclavă din Italia.

În ceea ce privește situația celor două naționale care se întâlnesc în această după-amiază, România U21 se află pe locul secund în Grupa A, cu două victorii (cu Cipru și San Marino) și o remiză, în timp ce Finlanda e la un punct distanță, având două succese și un eșec, acela fiind cu Spania.

Din șapte meciuri directe, “tricolorii” mici au ieșit învingători în șase dintre dueluri, singura excepție fiind chiar ultima partidă, care s-a disputat în preliminariile pentru Campionatul European din 2027.