Florentin Petre a dat verdictul despre absenţa lui Alexandru Mitriţă de la EURO: "Se bazează pe jucători umili" - Antena Sport

Florentin Petre a dat verdictul despre absenţa lui Alexandru Mitriţă de la EURO. Neconvocarea lui Mitriţă a provocat un val de reacţii dure în spaţiul public.

Edi Iordănescu a decis să meargă pe nucleul de jucători din preliminarii şi să nu îl cheme pe Alecandru Mitriţă la EURO, unul dintre cei mai în formă jucători români. Selecţionerul şi-a motivat decizia prin faptul că a dorit să aibă continuitate la turneul final.

„Mitriță este un jucător extraordinar de bun. Este jucător de viteză, care poate să-ți facă diferența. Dar Edi, din ce am văzut, se bazează mai mult pe omogenitate și continuitate. Se bazează pe jucătorii care sunt umili, care formează grupul și nu au oscilații de formă.

Sunt jucători care se adaptează foarte repede la cerințele pe care el le impune în lot. Din ce am văzut, nu am apucat să vorbesc cu el personal, Mitriță este un jucător bun. Dar se adaptează mai greu și are nevoie de un mediu că să poată juca un fotbal bun. Eu, ca antrenor, am întâlnit foarte mulți jucători pe care i-am ridicat când toată lumea a uitat de ei.

Sunt jucători pe care trebuie să-i gestionezi în alt fel. Asta este decizia selecționerului, Mitriță va trage de el în continuare pentru a ajunge la națională”, a spus Florentin Petre la fanatik.ro.