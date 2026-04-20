Gică Hagi i-a spus totul lui Adrian Ilie. Ce va face după ce preia naţionala României

Adrian Ilie a vorbit cu Gică Hagi înainte ca “Regele” să preia naţionala României. Fostul căpitan al Generaţiei de Aur va fi prezentat luni în funcţia de selecţioner.
“Cobra” a dezvăluit că Hagi e pregătit să facă multe schimbări. Cel mai probabil, el va renunţa şi la mai mulţi jucători, precum Andrei Burcă sau Nicuşor Bancu.
Gică Hagi face multe schimbări la naţionala României
”Am vorbit cu el și a zis că o să schimbe multe lucruri. Îi doresc succes și cu siguranță o să ne califice la turneul European sau la Campionatul Mondial.
E foarte dificil. Echipa națională este echipa națională. Trebuie să ai inspirație, să faci alegeri corecte de jucători. Nu e ca la o echipă de club”, a spus Adrian Ilie, citat de sport.ro.
Condiţiile puse de Gică Hagi pentru a reveni la cârma naţionalei
Gică Hagi a pus o serie de condiţii pentru a veni la naţionala României. El a vrut să aibă control la naţionalele României, indiferent de vârstă (România U14, România U15… până la România U21). Asta pentru ca jucătorii să funcţioneze de mici după aceleaşi repere pe care Hagi le doreşte la echipa mare. Un model care i-a reuşit la Academie.
“Regele” a dorit astfel ca echipele de juniori să evolueze în acelaşi sistem de joc cu cea mare, astfel ca paşii unor fotbalişti să fie mai uşor de făcut. În acest sens, fostul căpitan al Generaţiei de Aur a mai venit cu o cerinţă clară.
Hagi a dorit ca la toate categoriile de vârstă ale naţionalei să fie antrenori propuşi de el, astfel ca acesta să fie în control cu tot ce se întâmplă cu tricolorii mici pe care în viitor va dori să se bazeze la naţionala mare. O cerinţă revoluţionară pentru fotbalul nostru, pe care FRF a acceptat-o de asemenea.
