Gică Hagi i-a spus totul lui Adrian Ilie. Ce va face după ce preia naţionala României

Adrian Ilie a vorbit cu Gică Hagi înainte ca “Regele” să preia naţionala României. Fostul căpitan al Generaţiei de Aur va fi prezentat luni în funcţia de selecţioner.

“Cobra” a dezvăluit că Hagi e pregătit să facă multe schimbări. Cel mai probabil, el va renunţa şi la mai mulţi jucători, precum Andrei Burcă sau Nicuşor Bancu.

Gică Hagi face multe schimbări la naţionala României

”Am vorbit cu el și a zis că o să schimbe multe lucruri. Îi doresc succes și cu siguranță o să ne califice la turneul European sau la Campionatul Mondial.

E foarte dificil. Echipa națională este echipa națională. Trebuie să ai inspirație, să faci alegeri corecte de jucători. Nu e ca la o echipă de club”, a spus Adrian Ilie, citat de sport.ro.

Condiţiile puse de Gică Hagi pentru a reveni la cârma naţionalei

Gică Hagi a pus o serie de condiţii pentru a veni la naţionala României. El a vrut să aibă control la naţionalele României, indiferent de vârstă (România U14, România U15… până la România U21). Asta pentru ca jucătorii să funcţioneze de mici după aceleaşi repere pe care Hagi le doreşte la echipa mare. Un model care i-a reuşit la Academie.