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“Să nu se supere nimeni”. Gică Craioveanu a văzut ce a făcut Gică Hagi și a dat verdictul

Andrei Nicolae Publicat: 3 iunie 2026, 9:49

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Să nu se supere nimeni. Gică Craioveanu a văzut ce a făcut Gică Hagi și a dat verdictul

Gică Hagi, în timpul meciului Georgia - România / Sport Pictures

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Gică Craioveanu a avut o opinie tranșantă cu privire la folosirea lui Florinel Coman de către Gică Hagi pe postul de vârf în partida dintre Georgia și România. Fostul atacant din La Liga este de părere că ideea “Regelui” nu poate da roade, ținând cont de profilul pe care îl are fotbalistul de la Al-Gharafa.

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România a remizat cu Georgia, scor 1-1, la primul meci al lui Gică Hagi pe banca naționalei după 25 de ani. Înainte de meci, în momentul în care echipa de start a fost anunțată, multă lume a fost surprinsă de o decizie tactică luată de selecționer, și anume titularizarea lui Florinel Coman pe postul de vârf împins.

Gică Craioveanu nu îl vede pe Florinel Coman pe postul de “9”

După meci, Gică Hagi a ținut să precizeze că poziția de atacant central este cea de bază pentru fostul fotbalist de la FCSB, însă antrenorul de 61 de ani a fost ulterior contrazis în studiourile de televiziune. Gică Craioveanu a spus că Florinel Coman nu ar mai trebui folosit pe acel post, invocând motivele că nu a mai jucat de mult timp în rolul respectiv, dar și că nu e genul de fotbalist căruia să îi placă să intre în dueluri fizice.

(n.r. Trebuie continuat cu Florinel Coman vârf?) Eu zic că nu. Depinde și de ce vrea Gică. Eu aș folosi un vârf veritabil. Asta a făcut diferența în seara asta, între Louis Munteanu, un ‘9’ care știe să atace spațiile, e în zona lui de confort, și Florinel Coman, care nu a jucat de foarte mult timp acolo.

Eu aș prefera un vârf. Chiar și pe Bîrligea l-aș băga. Coman, să nu se supere nimeni, evită contactul pentru că nu e un jucător care să se bată. Și eu eram mai fricos, am spus-o mereu. Eu cred că îi scoți calitatea cea mai bună: să vină cu fața la adversar, 1 contra 1“, a spus Gică Craioveanu, potrivit digisport.ro.

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Florinel Coman, în timpul meciului Georgia - România / Sport Pictures
Florinel Coman, în timpul meciului Georgia – România / Sport Pictures

Ce a spus Gică Hagi despre folosirea lui Florinel Coman pe postul de vârf

Îmi pare rău dacă nu știți, aceasta e poziția numărul 1 a lui Coman. Întotdeauna a fost asta, pentru mine. Că a jucat și extremă, da, știe să joace și bandă. Eu cred că poate să dea un randament foarte bun acolo, în atac. Nu bun, foarte bun! Și în acest meci a fost foarte periculos, a fost în joc.

Sper ca Florinel Coman să joace sezonul viitor, pentru că vreau să îl am la echipa națională. Tot ceea ce fac în viață fac pentru ei înșiși. Noi trebuie să îi sprijinim și să îi îndrumăm“, a spus Hagi la conferința de presă.

Florinel Coman a crescut la Academia Hagi și a evoluat pentru echipa mare a Viitorului, în prezent Farul, din ianuarie 2016 până în vara lui 2017, când a fost transferat de FCSB pe 3 milioane de euro.

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Rezumatul meciului Georgia – România 1-1

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