“Îmi pare rău dacă nu știți”. Gică Hagi și-a explicat decizia care a uimit lumea la debutul pe banca României

Gică Hagi a vorbit după partida dintre Georgia și România, care a marcat debutul său în al doilea mandat pe banca naționalei, despre folosirea lui Florinel Coman pe postul de vârf. “Regele” a ținut să puncteze că deși decizia sa a părut surprinzătoare din exterior, el consideră că poziția de atacant central este cea de bază pentru fotbalistul lui Al-Gharafa.

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România a remizat cu Georgia, scor 1-1, la primul meci al lui Gică Hagi pe banca naționalei după 25 de ani. Înainte de meci, în momentul în care echipa de start a fost anunțată, multă lume a fost surprinsă de o decizie tactică luată de selecționer, și anume titularizarea lui Florinel Coman pe postul de vârf împins.

Hagi îl consideră pe Florinel Coman vârf împins

În partida de la Tbilisi, fostul jucător de la FCSB a avut câteva acțiuni și a semnat și o ocazie mare în primele minute, iar după meci a vorbit despre revenirea sa la națională după 571 de zile. Tot după fluierul final al duelului din capitala Georgiei a vorbit și Gică Hagi despre prestația lui Coman, dar și despre utilizarea sa pe postul de vârf.

Antrenorul de 61 de ani a punctat că aceasta este poziția de bază a lui Coman, după care a declarat că speră ca fotbalistul de 28 de ani să fie folosit la echipa sa de club din Qatar, astfel încât să adune meciuri mai multe și la națională.

“Îmi pare rău dacă nu știți, aceasta e poziția numărul 1 a lui Coman. Întotdeauna a fost asta, pentru mine. Că a jucat și extremă, da, știe să joace și bandă. Eu cred că poate să dea un randament foarte bun acolo, în atac. Nu bun, foarte bun! Și în acest meci a fost foarte periculos, a fost în joc.