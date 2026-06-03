Home | Fotbal | Echipa naţională | “Îmi pare rău dacă nu știți”. Gică Hagi și-a explicat decizia care a uimit lumea la debutul pe banca României

“Îmi pare rău dacă nu știți”. Gică Hagi și-a explicat decizia care a uimit lumea la debutul pe banca României

Andrei Nicolae Publicat: 3 iunie 2026, 8:45

Comentarii
Îmi pare rău dacă nu știți. Gică Hagi și-a explicat decizia care a uimit lumea la debutul pe banca României

Gică Hagi, pe banca naționalei României / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Gică Hagi a vorbit după partida dintre Georgia și România, care a marcat debutul său în al doilea mandat pe banca naționalei, despre folosirea lui Florinel Coman pe postul de vârf. “Regele” a ținut să puncteze că deși decizia sa a părut surprinzătoare din exterior, el consideră că poziția de atacant central este cea de bază pentru fotbalistul lui Al-Gharafa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România a remizat cu Georgia, scor 1-1, la primul meci al lui Gică Hagi pe banca naționalei după 25 de ani. Înainte de meci, în momentul în care echipa de start a fost anunțată, multă lume a fost surprinsă de o decizie tactică luată de selecționer, și anume titularizarea lui Florinel Coman pe postul de vârf împins.

Hagi îl consideră pe Florinel Coman vârf împins

În partida de la Tbilisi, fostul jucător de la FCSB a avut câteva acțiuni și a semnat și o ocazie mare în primele minute, iar după meci a vorbit despre revenirea sa la națională după 571 de zile. Tot după fluierul final al duelului din capitala Georgiei a vorbit și Gică Hagi despre prestația lui Coman, dar și despre utilizarea sa pe postul de vârf.

Antrenorul de 61 de ani a punctat că aceasta este poziția de bază a lui Coman, după care a declarat că speră ca fotbalistul de 28 de ani să fie folosit la echipa sa de club din Qatar, astfel încât să adune meciuri mai multe și la națională.

Îmi pare rău dacă nu știți, aceasta e poziția numărul 1 a lui Coman. Întotdeauna a fost asta, pentru mine. Că a jucat și extremă, da, știe să joace și bandă. Eu cred că poate să dea un randament foarte bun acolo, în atac. Nu bun, foarte bun! Și în acest meci a fost foarte periculos, a fost în joc.

Reclamă
Reclamă

Sper ca Florinel Coman să joace sezonul viitor, pentru că vreau să îl am la echipa națională. Tot ceea ce fac în viață fac pentru ei înșiși. Noi trebuie să îi sprijinim și să îi îndrumăm“, a spus Hagi la conferința de presă.

Florinel Coman a crescut la Academia Hagi și a evoluat pentru echipa mare a Viitorului, în prezent Farul, din ianuarie 2016 până în vara lui 2017, când a fost transferat de FCSB pe 3 milioane de euro.

Rezumatul meciului Georgia – România 1-1

O nouă minivacanţă pentru unii bugetari. Cine va avea liber pe 5 iunieO nouă minivacanţă pentru unii bugetari. Cine va avea liber pe 5 iunie
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece Sorana Cîrstea de sferturile de finală ale unui Grand Slam?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Alertă meteo în mai multe judeţe: Sunt anunţate furtuni puternice. Cum va fi vremea în Capitală
Observator
Alertă meteo în mai multe judeţe: Sunt anunţate furtuni puternice. Cum va fi vremea în Capitală
„N-am văzut dorință la jucători!” Primele critici în mandatul lui Hagi la națională: „Coubiș – fundaș dreapta, Coman – vârf?! N-am înțeles nimic”
Fanatik.ro
„N-am văzut dorință la jucători!” Primele critici în mandatul lui Hagi la națională: „Coubiș – fundaș dreapta, Coman – vârf?! N-am înțeles nimic”
11:48

„Aveți locul 16B, între Kimmich și Neuer!” Surpriză pentru călătorii dintr-un Airbus. S-au trezit cu lotul Germaniei în avion
11:46

Uluitor! Momentul în care Daniel Pancu a vrut să se despartă de CFR încă din februarie: “A luat mașina și a plecat”
11:29

Cupa Mondială 2026. Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic
11:14

Încă un coleg al lui Dennis Man, pe lista lui Bayern Munchen. Cum poate profita Barcelona
11:06

„Joi voi anunța primul transfer la Real Madrid!” Florentino Perez pregătește noua generație de „galactici”
10:29

El e primul transfer pe care îl face Gigi Becali la FCSB în vară! MM Stoica și Baciu l-au urmărit pe stadion
Vezi toate știrile
1 Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică! 2 NEWS ALERTPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat 3 Se face transferul lui Lindon Emerllahu la FCSB? Fotbalistul a dat răspunsul la ofertă 4 Darius Olaru l-a sunat pe Gigi Becali după victoria FCSB-ului cu Dinamo şi a avut o dorinţă clară 5 FCSB a găsit fundaș stânga pentru viitorul sezon. Merge în cantonament. Gigi Becali: “Fotbalist de fotbalist!” 6 Exod la un club de Liga 1! Șase plecări în aceeași zi
Citește și
Cele mai citite
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnatPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat