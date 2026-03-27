Dan Roșu Publicat: 27 martie 2026, 15:05

Comentarii
Gică Hagi, întrebat direct dacă salvează echipa naţională a României! Ce răspuns a dat Regele

Gică Hagi, în tribune la Turcia - România 1-0/ Profimedia

Gică Hagi e aşteptat să preia naţionala României, după despărţirea de Mircea Lucescu, ce se va produce la finalul partidei cu Slovacia, ce va fi live pe Antena 1, marţi, de la ora 21:45.

La revenirea în ţară, Gică Hagi a fost întrebat dacă va salva naţionala, dar fostului căpital al Generaţiei de Aur nu i s-a părut momentul oportun să vorbească despre aşa ceva.

“Nu este un subiect despre care să vorbim acum, eu am fost doar în tribună, m-am uitat la meci, vom vedea, nu știm niciodată. Nu trebuie să construim naționala, ci o mentalitate, dacă vreți să vorbiți de o construcție. Trebuie mentalitate de învingător!

Lucrul cel mai important este când vorbim de fotbal este că totul durează o zi. Din păcate nu am reușit. Cu toții avem dezamăgire, dar așa este în fotbal. Trebuie să o luăm de la capăt. De azi, de mâine, toți să se încarce și să dea ce au mai bun. Mergem înainte, să fim mult mai buni decât până acum.

Nu e frustrare, eu nu folosesc cuvântul ăsta. E dezamăgire, atât. E mare pentru toată lumea, în special pentru jucători și pentru nea Mircea (n.r. Mircea Lucescu), dar și pentru noi ceilalți, de lângă, pentru toată România. Dar poți să construiești ceva foarte puternic dacă analizezi lucrurile și trebuie să mergi înainte”, a spus Hagi, la revenirea în ţară.

Reclamă
Reclamă

Gică Hagi ar putea refuza naţionala României

Giovanni Becali a anunţat că nu ştie nimic despre o înţelegere între Gică Hagi şi Federaţia Română de Fotbal pentru preluarea naţionalei. Mai mult, impresarul susţine că Hagi va refuza naţionala în cazul în care îi va găsi acestuia o ofertă până pe 3 aprilie:

“S-ar putea să vină Hagi la echipa națională, eu încă nu știu nimic. Eu aud din presă, nu știu! Gică e ca și copilul meu, am stat 30 de ani împreună, însă aud doar speculații, nu pot să spun că Hagi este decis să meargă acolo. Am luat masa cu el, dar nu am vorbit așa ceva.

Dacă eu găsesc în 10 zile o ofertă pentru Hagi, el nu se mai duce la echipa națională! Dacă eu găsesc o ofertă până vinerea viitoare, 3 aprilie, din vară, Hagi nu mai vine la echipa națională. Nu știu ce cuvânt a lăsat, care a fost impresia din discuții”, a declarat Giovanni Becali, potrivit fanatik.ro.

A decis să moară prin eutanasie la 25 de ani. Rămăsese paralizată după o tentativă de suicid în urma unui violA decis să moară prin eutanasie la 25 de ani. Rămăsese paralizată după o tentativă de suicid în urma unui viol
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Pamela nu și-a găsit liniștea nici după moarte. După o crimă brutală, capul i-a fost tăiat şi furat din sicriu
Observator
Pamela nu și-a găsit liniștea nici după moarte. După o crimă brutală, capul i-a fost tăiat şi furat din sicriu
Cum va arăta primul 11 al României cu Gică Hagi antrenor! Mitică Dragomir a făcut echipa în direct
Fanatik.ro
Cum va arăta primul 11 al României cu Gică Hagi antrenor! Mitică Dragomir a făcut echipa în direct
16:57

Dumitru Dragomir știe cum va arăta echipa de start a României cu Gică Hagi la cârmă. Ce sfat are în cazul lui Ianis
16:50

VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 27 martie
16:42

Zeci de fani români nu au fost lăsaţi de turci să intre la meci: “Voi aveţi o problemă, nu noi”
16:39

Lovitură uriașă. Dan Șucu aduce un miliardar din Brazilia la echipă
16:31

Mihai Stoica anunță o mutare de răsunet la FCSB: „Dacă reușim să îl aducem, va fi un mare transfer pentru noi”
16:22

Ce au scris slovacii despre tricolori înaintea meciului amical dintre cele două echipe
Vezi toate știrile
1 Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune 2 VideoMircea Lucescu, anunţ despre viitorul său după Turcia – România 1-0. Ce jucător a criticat “Il Luce” 3 Turcia – România 1-0. Tricolorii ratează și ultima șansă de calificare la World Cup 2026 4 Mircea Lucescu a decis echipa de start pentru meciul cu Turcia! Revenire importantă în primul 11 5 Mulţumim, Mircea Lucescu! Bine ai venit, Gică Hagi! Viitorul României e în Universul Antena 6 Jucătorul făcut praf de Mihai Stoica după Turcia – România 1-0: “Iar era decar cu numărul 2”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț