Gică Hagi, întrebat direct dacă salvează echipa naţională a României! Ce răspuns a dat “Regele”

Gică Hagi e aşteptat să preia naţionala României, după despărţirea de Mircea Lucescu, ce se va produce la finalul partidei cu Slovacia, ce va fi live pe Antena 1, marţi, de la ora 21:45.
La revenirea în ţară, Gică Hagi a fost întrebat dacă va salva naţionala, dar fostului căpital al Generaţiei de Aur nu i s-a părut momentul oportun să vorbească despre aşa ceva.
Gică Hagi, întrebat direct dacă salvează echipa naţională a României
“Nu este un subiect despre care să vorbim acum, eu am fost doar în tribună, m-am uitat la meci, vom vedea, nu știm niciodată. Nu trebuie să construim naționala, ci o mentalitate, dacă vreți să vorbiți de o construcție. Trebuie mentalitate de învingător!
Lucrul cel mai important este când vorbim de fotbal este că totul durează o zi. Din păcate nu am reușit. Cu toții avem dezamăgire, dar așa este în fotbal. Trebuie să o luăm de la capăt. De azi, de mâine, toți să se încarce și să dea ce au mai bun. Mergem înainte, să fim mult mai buni decât până acum.
Nu e frustrare, eu nu folosesc cuvântul ăsta. E dezamăgire, atât. E mare pentru toată lumea, în special pentru jucători și pentru nea Mircea (n.r. Mircea Lucescu), dar și pentru noi ceilalți, de lângă, pentru toată România. Dar poți să construiești ceva foarte puternic dacă analizezi lucrurile și trebuie să mergi înainte”, a spus Hagi, la revenirea în ţară.
Gică Hagi ar putea refuza naţionala României
Giovanni Becali a anunţat că nu ştie nimic despre o înţelegere între Gică Hagi şi Federaţia Română de Fotbal pentru preluarea naţionalei. Mai mult, impresarul susţine că Hagi va refuza naţionala în cazul în care îi va găsi acestuia o ofertă până pe 3 aprilie:
“S-ar putea să vină Hagi la echipa națională, eu încă nu știu nimic. Eu aud din presă, nu știu! Gică e ca și copilul meu, am stat 30 de ani împreună, însă aud doar speculații, nu pot să spun că Hagi este decis să meargă acolo. Am luat masa cu el, dar nu am vorbit așa ceva.
Dacă eu găsesc în 10 zile o ofertă pentru Hagi, el nu se mai duce la echipa națională! Dacă eu găsesc o ofertă până vinerea viitoare, 3 aprilie, din vară, Hagi nu mai vine la echipa națională. Nu știu ce cuvânt a lăsat, care a fost impresia din discuții”, a declarat Giovanni Becali, potrivit fanatik.ro.
