Hagi, anunţ înainte de Turcia. Ce se întâmplă în vestiarul “tricolorilor”: “Asta am înțeles de la Ianis!”

Toţi românii speră la o minune cu Turcia, iar naţionala noastră să meargă la Mondial. Pentru Gică Hagi, pe lângă faptul că ar urma să preia naţionala României, sub tricolor joacă la acest meci şi fiul lui, Ianis.
“Regele” aşteaptă şi el o victorie şi spune că în rândul jucătorilor naţionalei moralul este unul plin de încredere. A purtat mai multe discuţii cu Ianis, iar toţi fotbaliştii naţionalei Românei sunt pregătiţi să producă surpriza la Istanbul.
“În orice zi, în orice discuție, totdeauna trebuia să amintim de acest lucru. Sunt focusați! Toți! Am înțeles că toți sunt foarte conectați la acest meci și sper să ajungă în formă foarte bună. Și să creeze, între ghilimele, surpriza”, a declarat Gică Hagi pentru Pro Sport.
Palmaresul meciurilor disputate în Turcia este unul echilibrat. Turcia – România este cu numărul 9 dintre cele două reprezentative disputat la Istanbul.
Palmaresul direct al meciurilor disputate la Istanbul este unul echilibrat, cu două victorii în dreptul fiecărei echipe și patru rezultate de egalitate.
