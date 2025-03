Ionel Dănciulescu e convins că Louis Munteanu va fi în curând în lotul României: "Ei vor fi atacanţii naţionalei" - Antena Sport

Ionel Dănciulescu este sigur că golgheterul Ligii 1, Louis Munteanu, va fi convocat în curând la echipa naţională. Louis Munteanu nu a fost chemat la lot de către selecţionerul Mircea Lucescu pentru dubla cu Bosnia şi San Marino.

Mircea Lucescu mizează în această dublă pe Denis Drăguş, Denis Alibec şi Daniel Bîrligea. România – Bosnia e în direct vineri, 21 martie, de la ora 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Ionel Dănciulescu, despre Louis Munteanu: „Va fi chemat. El și cu Bîrligea vor fi următorii atacanți ai naționalei”

„La un moment dat, va fi chemat, nu are cum. El și cu Bîrligea vor fi următorii atacanți ai naționalei. Louis a crescut foarte mult în această perioadă, are 20 de goluri, nu sunt deloc puține. Din penalty am marcat și noi și nu e simplu. Titlurile de golgheter le-am luat cu 21 de goluri, el are deja 20”, a declarat Ionel Dănciulescu pentru digisport.ro.

Louis Munteanu a deschis scorul în meciul CFR Cluj – Dinamo 2-1 şi a ajuns la cota 20 în acest sezon. Munteanu e lider detaşat în clasamentul golgheterilor Ligii 1, pe locul 2 fiind Alex Mitriţă, cu 13 reuşite, iar pe poziţia a treia fiind Daniel Bîrligea şi Astrit Selmani, ambii cu câte 12 reuşite.

Louis Munteanu s-a arătat foarte afectat de faptul că nu a fost convocat la naţională de către selecţionerul Mircea Lucescu pentru dubla cu Bosnia şi San Marino. Atacantul lui CFR Cluj a spus că va continua să muncească la fel pentru a fi convocat ulterior. Cristi Balaj a susţinut că a vorbit separat cu Munteanu după ce acesta nu a fost convocat, pentru a-i ridica moralul înaintea partidei cu Dinamo.