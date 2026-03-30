Jerry Gane, întrebat despre viitorul lui la naţională! Răspunsul său: “Am fost aici în 3 mandate”

Secundul Jerry Gane, care va sta pe bancă la meciul Slovacia – România, a fost întrebat despre viitorul lui la echipa naţională.

Jerry Gane a dat de înţeles că ar vrea să continue la echipa naţională şi cu viitorul selecţioner. Mircea Lucescu (80 de ani) a anunţat că meciul cu Turcia a fost ultimul pentru el pe banca României.

Jerry Gane, întrebat la conferinţa de presă despre viitorul lui la echipa naţională

„Eu am fost aici în 3 mandate, și cu Cosmin Contra, și cu Edi acum, și e o onoare să lucrez și cu Mircea Lucescu, iar pentru mine e o bucurie și o onoare că fac parte din stafful României”, a declarat Jerry Gane la conferinţa de presă de dinainte de Slovacia – România.

Jerry Gane a recunoscut că are emoţii înaintea partidei cu Slovacia, având în vedere că va fi primul meci în care se va comporta ca un selecţioner.

„Da, sunt emoții, dar normale. Erau emoții și când eram jucător și făceam parte din echipa națională. E doar o conjunctură că prezența lui nea Mircea nu este aici, dar sunt emoții normale. Până la urmă jucăm un meci internațional, reprezentăm România și vom da totul la maximum”, a spus Jerry Gane.