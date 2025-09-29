"Joci cu Austria?" Denis Drăguş a dat răspunsul după accidentarea suferită: "Am izbucnit în plâns" - Antena Sport

Denis Drăguş a fost întrebat dacă va putea juca în meciul “de foc” cu Austria, din preliminariile World Cup 2026, şi a dat un răspuns ferm. Atacantul a dezvăluit că astăzi staff-ul medical al naţionalei, cât şi cel de la echipa sa, Eyupspor, vor decizia finală în privinţa sa.

Denis Drăguş a părăsit terenul accidentat în ultimul meci disputat, remiza cu Goztepe, din etapa a 7-a din Superliga Turciei. Atacantul a fost titular şi a fost schimbat în minutul 85.

România – Austria va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY pe 12 octombrie, de la ora 21:45

Denis Drăguş a dat răspunsul după accidentarea suferită

Denis Drăguş s-a declarat extrem de dezamăgit de faptul că se confruntă cu probleme medicale chiar înaintea meciului cu favorita din grupa preliminară pentru World Cup 2026. Atacantul de 26 de ani a dezvăluit că a izbucnit în plâns după ce a fost nevoit să părăsească terenul cu probleme medicale, fiind cu gândul la duelul României cu Austria.

De asemenea, Drăguş s-a declarat convins de faptul că “tricolorii” pot învinge Austria. După cinci meciuri jucate, România are şapte puncte în Grupa H, la o distanţă de cinci lungimi faţă de austrieci şi bosniaci.

“(Joci cu Austria?) Asta m-a măcinat zilele astea, primul gând a fost acesta când am simţit pe teren. În decursul zilei de azi vom decide, cu staff-ul medical, am ţinut legătura şi cu doctorul naţionalei. Azi vom decide cât de lungă va fi perioada de recuperare.