Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Joci cu Austria?" Denis Drăguş a dat răspunsul după accidentarea suferită: "Am izbucnit în plâns" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | “Joci cu Austria?” Denis Drăguş a dat răspunsul după accidentarea suferită: “Am izbucnit în plâns”

“Joci cu Austria?” Denis Drăguş a dat răspunsul după accidentarea suferită: “Am izbucnit în plâns”

Publicat: 29 septembrie 2025, 11:04

Comentarii
Joci cu Austria? Denis Drăguş a dat răspunsul după accidentarea suferită: Am izbucnit în plâns

Denis Drăguş, în timpul unui meci al naţionalei/ Profimedia

Denis Drăguş a fost întrebat dacă va putea juca în meciul “de foc” cu Austria, din preliminariile World Cup 2026, şi a dat un răspuns ferm. Atacantul a dezvăluit că astăzi staff-ul medical al naţionalei, cât şi cel de la echipa sa, Eyupspor, vor decizia finală în privinţa sa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Denis Drăguş a părăsit terenul accidentat în ultimul meci disputat, remiza cu Goztepe, din etapa a 7-a din Superliga Turciei. Atacantul a fost titular şi a fost schimbat în minutul 85.

  • România – Austria va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY pe 12 octombrie, de la ora 21:45

Denis Drăguş a dat răspunsul după accidentarea suferită

Denis Drăguş s-a declarat extrem de dezamăgit de faptul că se confruntă cu probleme medicale chiar înaintea meciului cu favorita din grupa preliminară pentru World Cup 2026. Atacantul de 26 de ani a dezvăluit că a izbucnit în plâns după ce a fost nevoit să părăsească terenul cu probleme medicale, fiind cu gândul la duelul României cu Austria.

De asemenea, Drăguş s-a declarat convins de faptul că “tricolorii” pot învinge Austria. După cinci meciuri jucate, România are şapte puncte în Grupa H, la o distanţă de cinci lungimi faţă de austrieci şi bosniaci.

“(Joci cu Austria?) Asta m-a măcinat zilele astea, primul gând a fost acesta când am simţit pe teren. În decursul zilei de azi vom decide, cu staff-ul medical, am ţinut legătura şi cu doctorul naţionalei. Azi vom decide cât de lungă va fi perioada de recuperare.

Reclamă
Reclamă

M-a durut prima zi, imediat după meci, în seara respectivă era destul de dureros. Acum e ok, sper să pot să-mi revin cât mai repede. Nu ştiu dacă pot fi apt, azi va veni verdictul final.

(Şansele sunt mai mari să nu joci?) Eram pesimist imediat după meci, dar acum nici nu prea am avut multe accidentări cât să am experienţă să-mi dau seama cât de gravă e. Nu m-am gândit la variantă că nu pot juca, până nu-mi spune staff-ul medical clar. Încerc să fiu pozitiv. O să fac tot ce se poate, tot ce se depinde de mine.

Nu vrea nici să-mi fac aşteptări prea mari, să nu fiu prea pesimist. Având în vedere importanţa meciului, chiar vorbeam şi cu familia, aşteptam să vină convocarea. Gândul meu era din ce în ce mai mult spre meciul cu Austria, eram foarte încărcat. E un meci important, abia aşteptam. Am izbucnit în plâns, gândul meu a plecat la meciul cu Austria. Durerea nu a fost atât de mare încât să-mi dea lacrimile, dar a fost un sentiment de frică că pot rata meciul cu Austria.

Cum ne sunt furate datele personale şi cum ne protejăm de hoţi? Care sunt cele mai periculoase fraudeCum ne sunt furate datele personale şi cum ne protejăm de hoţi? Care sunt cele mai periculoase fraude
Reclamă

Denis Drăguş: “Avem şanse mari să batem Austria”

Eu iau în calcul orice se poate face pentru a fi apt. Dacă există vreo variantă dacă mă poate ajuta…dar rămâne de văzut ce decizie va lua staff-ul medical pentru că nu sunt de capul meu.

Domnul Lucescu m-a sunat, am discutat cu el despre ceea ce urmează şi să vedem exact ce se poate face pentru următoarele meciuri. Îmi pare rău şi mie că nu mă aşteptam, am fost foarte dezamăgit, aveam nevoie de toţi jucătorii apţi, e un meci foarte important.

Putem să batem, avem încredere. Am simţit la începutul meciului jucat acolo cu Austria, am văzut şi meciul lor cu Cipru. E o echipă bună, dar la cum i-am simţit pe început de meci în Austria, e o echipă care poate fi bătută, nu e Spania. E o echipă bună, dar în condiţiile în care noi am fi într-o formă bună şi am respecta şi am face ceea ce trebuie contra lor, am avea şanse mari să-i batem”, a declarat Denis Drăguş, conform fanatik.ro.

Denis Drăguş a marcat o “dublă” în ultimul meci al României, remiza cu Cipru, scor 2-2. La echipa de club, Eyupspor, internaţionalul român a bifat şapte meciuri, fără să marcheze vreun gol.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina FCSB sezonul regulat?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Alertă de vreme rea în aproape toată ţara. Ploi, frig şi ninsori la munte, timp de trei zile
Observator
Alertă de vreme rea în aproape toată ţara. Ploi, frig şi ninsori la munte, timp de trei zile
Cum ajunge FCSB în play-off. Gigi Becali a făcut calculele în direct după FCSB – Otelul 1-0
Fanatik.ro
Cum ajunge FCSB în play-off. Gigi Becali a făcut calculele în direct după FCSB – Otelul 1-0
12:42
Mihai Stoica, explicaţii după asistenţa redusă de la FCSB – Oţelul 1-0: “Cine te iubește, te și ceartă”
12:17
Gigi Becali, “tun” financiar de proporţii în doar o săptămână: “Ce să fac, nu mă pricep”
12:04
Istvan Kovacs, delegat la un nou meci în Champions League. Centralul român va arbtra Villarreal – Juventus
11:58
EXCLUSIVCe urmează pentru Ana Maria Bărbosu după ce a lăsat România pentru Statele Unite. “Cu siguranţă anul ăsta nu o vedem”
11:49
Surpriză uriaşă la FCSB! Jucătorul cu care Gigi Becali a anunţat că dă lovitura: “Îl văd, are tupeu mare, are fizic de atacant”
10:43
Eduard Ionescu – Alexis Lebrun (13:35) şi Eliza Samara – Yen Yi-Tian (15:20) sunt LIVE în AntenaPLAY, la China Smash 2025
Vezi toate știrile
1 După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică” 2 Cristi Chivu, reacție fermă după Cagliari – Inter 0-2. Jucătorul lăudat: „Și pe mine mă surprinde” 3 Benfica i-a oferit 13 milioane de euro lui Gigi Becali pentru doi jucători! Răspunsul patronului FCSB-ului 4 A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită” 5 Cum l-au putut numi olandezii pe Dennis Man, după ce internaţionalul român a oferit un assist în meciul lui PSV 6 Neluţu Varga a dat o lovitură financiară! Câţi bani i-a virat în cont Gigi Becali
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”