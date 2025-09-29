"Joci cu Austria?" Denis Drăguş a dat răspunsul după accidentarea suferită: "Am izbucnit în plâns" - Antena Sport

Denis Drăguş a fost întrebat dacă va putea juca în meciul “de foc” cu Austria, din preliminariile World Cup 2026, şi a dat un răspuns ferm. Atacantul a dezvăluit că astăzi staff-ul medical al naţionalei, cât şi cel de la echipa sa, Eyupspor, vor decizia finală în privinţa sa.
Denis Drăguş a părăsit terenul accidentat în ultimul meci disputat, remiza cu Goztepe, din etapa a 7-a din Superliga Turciei. Atacantul a fost titular şi a fost schimbat în minutul 85.
Denis Drăguş a dat răspunsul după accidentarea suferită
Denis Drăguş s-a declarat extrem de dezamăgit de faptul că se confruntă cu probleme medicale chiar înaintea meciului cu favorita din grupa preliminară pentru World Cup 2026. Atacantul de 26 de ani a dezvăluit că a izbucnit în plâns după ce a fost nevoit să părăsească terenul cu probleme medicale, fiind cu gândul la duelul României cu Austria.
De asemenea, Drăguş s-a declarat convins de faptul că “tricolorii” pot învinge Austria. După cinci meciuri jucate, România are şapte puncte în Grupa H, la o distanţă de cinci lungimi faţă de austrieci şi bosniaci.
“(Joci cu Austria?) Asta m-a măcinat zilele astea, primul gând a fost acesta când am simţit pe teren. În decursul zilei de azi vom decide, cu staff-ul medical, am ţinut legătura şi cu doctorul naţionalei. Azi vom decide cât de lungă va fi perioada de recuperare.
M-a durut prima zi, imediat după meci, în seara respectivă era destul de dureros. Acum e ok, sper să pot să-mi revin cât mai repede. Nu ştiu dacă pot fi apt, azi va veni verdictul final.
(Şansele sunt mai mari să nu joci?) Eram pesimist imediat după meci, dar acum nici nu prea am avut multe accidentări cât să am experienţă să-mi dau seama cât de gravă e. Nu m-am gândit la variantă că nu pot juca, până nu-mi spune staff-ul medical clar. Încerc să fiu pozitiv. O să fac tot ce se poate, tot ce se depinde de mine.
Nu vrea nici să-mi fac aşteptări prea mari, să nu fiu prea pesimist. Având în vedere importanţa meciului, chiar vorbeam şi cu familia, aşteptam să vină convocarea. Gândul meu era din ce în ce mai mult spre meciul cu Austria, eram foarte încărcat. E un meci important, abia aşteptam. Am izbucnit în plâns, gândul meu a plecat la meciul cu Austria. Durerea nu a fost atât de mare încât să-mi dea lacrimile, dar a fost un sentiment de frică că pot rata meciul cu Austria.
Denis Drăguş: “Avem şanse mari să batem Austria”
Eu iau în calcul orice se poate face pentru a fi apt. Dacă există vreo variantă dacă mă poate ajuta…dar rămâne de văzut ce decizie va lua staff-ul medical pentru că nu sunt de capul meu.
Domnul Lucescu m-a sunat, am discutat cu el despre ceea ce urmează şi să vedem exact ce se poate face pentru următoarele meciuri. Îmi pare rău şi mie că nu mă aşteptam, am fost foarte dezamăgit, aveam nevoie de toţi jucătorii apţi, e un meci foarte important.
Putem să batem, avem încredere. Am simţit la începutul meciului jucat acolo cu Austria, am văzut şi meciul lor cu Cipru. E o echipă bună, dar la cum i-am simţit pe început de meci în Austria, e o echipă care poate fi bătută, nu e Spania. E o echipă bună, dar în condiţiile în care noi am fi într-o formă bună şi am respecta şi am face ceea ce trebuie contra lor, am avea şanse mari să-i batem”, a declarat Denis Drăguş, conform fanatik.ro.
Denis Drăguş a marcat o “dublă” în ultimul meci al României, remiza cu Cipru, scor 2-2. La echipa de club, Eyupspor, internaţionalul român a bifat şapte meciuri, fără să marcheze vreun gol.
