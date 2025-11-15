Măsuri sporite de securitate la meciul Bosnia - România! Anunţul şefului departamentului evenimente al FRF - Antena Sport

Şeful departamentului evenimente din cadrul FRF, Alexandru Cândea, a subliniat că Federaţia Română de Fotbal a colaborat cu autorităţile locale pentru ca totul să fie în regulă în deplasarea tricolorilor în Bosnia.

Meciul din această seară, crucial din punct de vedere sportiv pentru ambele echipe, e şi considerat unul de risc. Alexandru Cândea a anunţat că au fost luate măsuri suplimentare pentru a fi evitate incidentele.

Şeful departamentului evenimente din cadrul FRF, înainte de Bosnia – România: “Am recurs, împreună cu federaţia gazdă, la măsuri de securitate suplimentare”

“(n.r: De ce aşa multe măsuri de securitate şi de ce e meciul cu un grad de risc ridicat?) Pe lângă importanţa sportivă mare a meciului, şi din punct de vedere al securităţii meciul este important. O dată, având în vedere istoricul, dar şi faptul că federaţia gazdă nu are o relaţie foarte bună cu suporterii ei. Şi rivalităţile dintre cele două galerii.

Am recurs, împreună cu federaţia gazdă, la măsuri de securitate suplimentare, pentru a proteja echipa naţională, pentru a proteja suporterii şi am îmbunătăţit cumva măsurile de securitate la stadion, tot aşa, pentru a proteja pe toată lumea.

(n.r.: Până acum am văzut că a fost linişte) Într-adevăr, am beneficiat de sprijin din partea autorităţilor locale, escortă din partea poliţiei locale pe toate transferurile pe care le-am făcut, de la aeroport la hotel şi la stadion. Nu au fost incidente, planul pus la punct cu autorităţile locale a dat roade.