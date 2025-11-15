Echipa României la meciul crucial cu Bosnia din preliminariile World Cup 2026 - Antena Sport

Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a pregătit un prim 11 asemănător în partida cu Bosnia cu cel al tricolorilor din meciul cu Austria.

În condiţiile absenţelor lui Burcă şi Drăguşin, cuplul de fundaşi centrali va fi format din Virgil Ghiţă şi Bogdan Racoviţan.

Primul 11 al tricolorilor în meciul cu Bosnia

România: Radu – Chipciu, Ghiță, Racovițan, Rațiu – Dragomir, Marius Marin, Hagi – Mihăilă, Bîrligea, Man

Bîrligea a fost ales în centrul atacului de către selecţionerul Mircea Lucescu. “Il Luce” îi mai are ca variante pentru centrul atacului pe Denis Drăguş şi Louis Munteanu. Şi David Miculescu ar putea fi o variantă pentru postul de vârf de atac, în condiţiile în care a mai evoluat acolo la FCSB.

România are mare nevoie de victorie în Bosnia, pentru a egala naţionala lui Dzeko la puncte. Ultimul meci al tricolorilor în grupa H este cu San Marino. România – San Marino se dispută marţi, de la ora 21:45 şi va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Înaintea meciurilor de sâmbătă seară, lider în grupa H e Austria, cu 15 puncte. Pe 2 e Bosnia, cu 13 puncte, iar pe locul 3 e România, cu 10 puncte. Adversara Austriei, Cipru, e pe locul 4, cu 8 puncte.