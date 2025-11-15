Echipa României la meciul crucial cu Bosnia din preliminariile World Cup 2026 - Antena Sport

Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a pregătit un prim 11 asemănător în partida cu Bosnia cu cel al tricolorilor din meciul cu Austria.
În condiţiile absenţelor lui Burcă şi Drăguşin, cuplul de fundaşi centrali va fi format din Virgil Ghiţă şi Bogdan Racoviţan.
Primul 11 al tricolorilor în meciul cu Bosnia
- România: Radu – Chipciu, Ghiță, Racovițan, Rațiu – Dragomir, Marius Marin, Hagi – Mihăilă, Bîrligea, Man
Bîrligea a fost ales în centrul atacului de către selecţionerul Mircea Lucescu. “Il Luce” îi mai are ca variante pentru centrul atacului pe Denis Drăguş şi Louis Munteanu. Şi David Miculescu ar putea fi o variantă pentru postul de vârf de atac, în condiţiile în care a mai evoluat acolo la FCSB.
România are mare nevoie de victorie în Bosnia, pentru a egala naţionala lui Dzeko la puncte. Ultimul meci al tricolorilor în grupa H este cu San Marino. România – San Marino se dispută marţi, de la ora 21:45 şi va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Înaintea meciurilor de sâmbătă seară, lider în grupa H e Austria, cu 15 puncte. Pe 2 e Bosnia, cu 13 puncte, iar pe locul 3 e România, cu 10 puncte. Adversara Austriei, Cipru, e pe locul 4, cu 8 puncte.
În tur, România a fost învinsă de Bosnia, scor 0-1. Gigovic a înscris singurul gol al meciului, după o pasă excelentă a uneia dintre vedetele bosniacilor, Sead Kolasinac. Drăguş a ratat 4 ocazii uriaşe în acel meci.
- Bosnia – Romania LIVE TEXT (21:45). Meci crucial pentru tricolori, în preliminariile World Cup 2026. Echipele de start
- Cum o poate duce România pe Moldova la barajul pentru Mondial: “O bucurie pentru două ţări înfrăţite”
- Pas greșit pentru naționala U19 a României! Doar remiză cu Finlanda în preliminariile CE 2026
- Măsuri sporite de securitate la meciul Bosnia – România! Anunţul şefului departamentului evenimente al FRF
- Ianis Hagi şi Dennis Man, aşteptaţi să facă diferenţa în Bosnia – România: “Nu mă aşteptam”