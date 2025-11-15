Cum o poate duce România pe Moldova la barajul pentru Mondial: "O bucurie pentru două ţări înfrăţite" - Antena Sport

Moldova depinde de România pentru a obţine calificarea pentru barajul pentru World Cup 2026. Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, la fel ca şi turneul final al Campionatului Mondial din 2030.
Pentru a fi prezentă la barajul pentru World Cup 2026, Moldova are nevoie ca România să învingă Bosnia la Zenica şi să termine grupa H pe locul 2.
Moldova are nevoie ca România să învingă Bosnia, iar tricolorii să termine grupa H pe locul 2
“O victorie în această seară, o bucurie pentru două țări înfrățite! Dacă tricolorii câștigă la Zenica și obțin cel puțin locul 2 în grupă, Moldova va juca în play-off-ul de calificare ca urmare a clasării în Liga Națiunilor! #HaiRomania #LuptamImpreuna“, a fost mesajul publicat pe contul de Facebook al naţionalei României.
În acest moment România ocupă locul 3 în grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026, zona Europa. Lider e Austria, care joacă de la ora 19:00 cu Cipru. Austriecii au 15 puncte. Pe locul 2 e adversara tricolorilor din această seară, Bosnia, care are 13 puncte. Cipru, care se înfruntă cu Austria, e pe locul 4, cu 8 puncte.
După 7 meciuri disputate în grupa I, Moldova e pe ultimul loc, cu un singur punct. Norvegia are maximum de puncte după 7 meciuri şi e ca şi calificată la Campionatul Mondial. Italia, care e pe locul 2 în grupa I, cu 18 puncte, are nevoie de o victorie cu 9-0 cu Norvegia în ultimul meci, ceea ce este imposibil.
România a învins-o cu 2-1 pe Moldova într-un amical disputat înainte de victoria tricolorilor cu Austria, cu 1-0.
