Mircea Lucescu atrage atenția înaintea meciului cu Bosnia: „Trebuie să ne luăm măsuri” - Antena Sport

Mircea Lucescu atrage atenția înaintea meciului cu Bosnia: „Trebuie să ne luăm măsuri"

Preliminarii Campionatul Mondial 2026

Mircea Lucescu atrage atenția înaintea meciului cu Bosnia: „Trebuie să ne luăm măsuri”

Daniel Işvanca Publicat: 15 noiembrie 2025, 20:01

Mircea Lucescu atrage atenția înaintea meciului cu Bosnia: Trebuie să ne luăm măsuri”

Mircea Lucescu / SPORT PICTURES

Naționala de fotbal a României vrea să își ia revanșa după eșecul suferit la București și să se impună la Zenica, împotriva selecționatei Bosniei. Mircea Lucescu a vorbit cu puțin timp înaintea partidei și a tras un semnal de alarmă.

Concret, selecționerul tricolorilor l-a evidențiat pe Edin Dzeko și a transmis că jucătorii săi vor trebuie să apeleze la toate „uneltele” pentru a-l bloca.

Mircea Lucescu: „Cunoaştem foarte bine potenţialul Bosniei”

Bosnia – România poate fi ultima șansă a tricolorilor pentru calificarea directă la Campionatul Mondial de anul viitor, asta și în funcție de rezultatul partidei dintre Cipru și Austria.

Mircea Lucescu a vorbit înaintea jocului despre principalul pericol din tabăra adversă, dar s-a raportat și la greșelile de arbitraj din partida de la București.

„Meciul acela a fost unul bun pentru noi, trebuia să câştigăm. Dacă nu era acea greşeală a arbitrului, un penalty absolut clar, rezultatul era cu totul altul şi altele erau şi punctele noastre.

Cunoaştem foarte bine potenţialul Bosniei, jucătorii experimentaţi, dar şi jucători tineri care au jucat deja destule meciuri în Liga Naţiunilor. Şi ei prezintă o echipă puternică, o echipă fizică, folosesc foarte mult pasele lungi, accelerările când recuperează mult”.

Mircea Lucescu: „Noi trebuie să facem abstracţie de tot”

„Dzeko e cel mai periculos. Trebuie să ne luăm măsuri în ceea ce îl priveşte, să găsim soluţii să-l închidem din toate părţile.

Va fi un meci dificil, în condiţii extrem de dificile. Toată lumea ştie că e greu la Zenica. Noi trebuie să facem abstracţie de tot ce se întâmplă în jurul nostru”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit primasport.ro.

Moarte învăluită în mister la Bacău. Cadavrul tinerei găsit lângă calea ferată era învelit cu un cearşaf
