Mircea Lucescu atrage atenția înaintea meciului cu Bosnia: „Trebuie să ne luăm măsuri” - Antena Sport

Naționala de fotbal a României vrea să își ia revanșa după eșecul suferit la București și să se impună la Zenica, împotriva selecționatei Bosniei. Mircea Lucescu a vorbit cu puțin timp înaintea partidei și a tras un semnal de alarmă.

Concret, selecționerul tricolorilor l-a evidențiat pe Edin Dzeko și a transmis că jucătorii săi vor trebuie să apeleze la toate „uneltele” pentru a-l bloca.

Mircea Lucescu: „Cunoaştem foarte bine potenţialul Bosniei”

Bosnia – România poate fi ultima șansă a tricolorilor pentru calificarea directă la Campionatul Mondial de anul viitor, asta și în funcție de rezultatul partidei dintre Cipru și Austria.

Mircea Lucescu a vorbit înaintea jocului despre principalul pericol din tabăra adversă, dar s-a raportat și la greșelile de arbitraj din partida de la București.

„Meciul acela a fost unul bun pentru noi, trebuia să câştigăm. Dacă nu era acea greşeală a arbitrului, un penalty absolut clar, rezultatul era cu totul altul şi altele erau şi punctele noastre.