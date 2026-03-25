Kazahstan U19 – România U19 2-0. Pas greșit făcut de tricolori în drumul spre EURO 2026

Daniel Işvanca Publicat: 25 martie 2026, 18:59

Cadru din Kazakhstan U19 - România U19 / Sportpictures

România U19 a început cu un eșec Turul de Elită pentru calificarea la Campionatul European de anul acesta. Selecționata antrenată de Adrian Dulcea a pierdut la Voluntari contra naționalei Kazahstanului.

Tricolorii veneau după o serie solidă de rezultate în luna noiembrie, 4-1 cu Andorra U19, 1-1, cu Finlanda U19 și 3-0 cu naționala sub 19 ani a Islandei.

Naționala U19, rezultat șocant la Voluntari

Selecționata sub 19 ani a României a început cu stângul parcursul din Turul de Elită pentru calificarea la Campionatul European din această vară, după ce a suferit un eșec șocant la Voluntari contra naționalei din Kazahstan.

Cu Mihai Toma și Alexandru Stoian titulari, echipa antrenată de Adrian Dulcea a pierdut cu scorul de 2-0, golurile fiind marcate de Abylay Toleukhan (min. 13) și Azamat Tuyakbaev (min. 66).

Cum au arătat echipele de start

  • România (4-3-3): Ungureanu – Gașpăr, Urcan, Fotin, Techereș – Pîrvu, Vereș, Gera – Doicaru, Stoian, Toma. Rezerve: Răcășan – Bodo, Boșneag, Cotor, Doană, Moisa, Necșulescu, Petculescu, Senciuc. Antrenor: Adrian Dulcea
  • Kazakhstan (4-3-3): Kalmurza – Kalikulov, Kaliyev, Bazarbaev, Tashpulatov – Petrik, Akylbaev, Abish – Tuyakbaevm Birkurmanov, Toleukhan. Rezerve: Kusainov – Abrayev, Bekbolat, Kenesbekov, Makhametzhan, Nurgali, Sagyn, Torebek, Zhexenbek. Antrenor: Sergey Labodovski
