Kosovo U21 – România U21 0-1. Tricolorii lui Costin Curelea urcă pe podium în preliminariile EURO 2027

Daniel Işvanca Publicat: 27 martie 2026, 21:54

Kosovo U21 – România U21 0-1. Tricolorii lui Costin Curelea urcă pe podium în preliminariile EURO 2027

Kosovo - România / Sportpictures

Naționala de fotbal sub 21 de ani a României continuă drumul către Campionatul European din 2027, iar tricolorii antrenați de Costel Curelea s-au impus cu scorul de 1-0 contra celor din Kosovo.

Unicul gol al partidei a fost marcat de tricolori în partea secundă prin Vermeșan, fotbalistul legitimat la Verona, în minutul 67.

Clasament Grupa A:

1. Spania 18 puncte

2. Finlanda 13 puncte

3. România 10 puncte

4. Kosovo 8 puncte

5. Cipru 3 puncte

6. San Marino 0 puncte.

Kosovo U21 – România U21 0-1

Final de meci! 

Min. 90: Costin Curelea este eliminat! Selecționerul României prinde o minge ieșită din teren și refuză să o ofere celui mai apropiat jucător kosovar, iar din acest motiv arbitrul îi arată cartonașul roșu.

Min. 67: GOL! România deschide scorul prin Vermeșan.

Min. 46: Start în repriza secundă!

Final de primă repriză! 

Min. 1: Start de meci!

  • Kosovo U21: Seji – Sahitaj, Shala, Mavraj, Parduzi – Ademi, Frokaj, Zeqiri – Sadriu, Berisha, Jashari. Rezerve: Gjokaj, Bllaca, Ajvazi, Hasani, Jashari, Fazlija, Dardan, Imeri, Gashi. Antrenor: Hekuran Kryeziu.
  • România U21: Lefter – D. Maftei, Eissat, M. Tudose, Borza – Boțogan, Vulturar – Musi, D. Matei, Biliboc – Vermeșan. Rezerve: R. Munteanu, M. Duțu, Mazilu, A. Trică, Bană, Țuțu, Băsceanu, Szimionaș, C. Mihai. Antrenor: Costin Curelea.

Naționala de fotbal sub 21 de ani a României continuă luptă către calificarea la Campionatul European din 2027, iar tricolorii pregătiți de Costin Curelea au nevoie neapărat de victorie pentru a păstra șanse.

Disputa tur, care a avut loc pe stadionul ”Emil Alexandrescu” Din Iași, s-a încheiat cu scorul de 0-0.

Echipele probabile la Kosovo U21 – România U21

  • România U21: Lefter – A. Dorobanțu, Duțu, Tudose, Borza – Vulturar, D. Matei, Boțogan- Musi, Vermeșan, Biliboc. Antrenor: Costin Curelea
  • Kosovo U21: Seji – Shala, Selmonaj, Parduzi, Sadriu – Ademi, Zeqiri, Muqaj – Jashari, Hasani, Bujupi. Antrenor: Hekuran Kryeziu

Lotul convocat de Costin Curelea:

  • Portari: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Adrian Frănculescu (Steaua București)
  • Fundași: David Maftei (Farul Constanța), Matteo Duțu (Dinamo), Ionuț Pop (Concordia Chiajna), Mario Tudose (CFC Argeș), Lisav Eissat (Maccabi Haifa | Israel), Andrei Borza (Rapid), Mark Țuțu (UTA Arad), Andrei Dorobanțu (Unirea Slobozia)
  • Mijlocași: Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), David Matei (Universitatea Craiova), Luca Băsceanu (Universitatea Craiova), Ștefan Bană (Oțelul Galați), Adrian Mazilu (Dinamo), Cristian Mihai (Dinamo), Alin Boțogan (Petrolul), Cătălin Vulturar (Rapid), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia)
  • Atacanți: Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia)

Programul României U21 în preliminarii:

  • 5 septembrie 2025: România – Kosovo 0-0
  • 9 septembrie 2025: San Marino – România 0-2
  • 14 octombrie 2025: România – Cipru 2-0
  • 14 noiembrie 2025: Finlanda – România 2-0
  • 18 noiembrie 2025: România – Spania 0-2
  • 31 martie 2026, ora 19:00: România – San Marino
  • 5 septembrie 2026: Cipru – România
  • 30 septembrie 2026: România – Finlanda
  • 6 octombrie 2026: Spania – România
