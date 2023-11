"Li s-a înfundat, nu cred că mai vin!" Basarab Panduru ştie care sunt jucătorii pe care Edi Iordănescu nu îi va mai convoca - Antena Sport

De cealaltă parte, Alexandru Mitriţă are 18 meciuri pentru România, în timp ce Andrei Ivan are 17 meciuri. Ca şi Maxim, cei doi nu au mai prins naţionala de mai bine de un an.

Edi Iordănescu a intrat în istoria echipei naționale

Edi Iordănescu a intrat în istoria echipei naționale! Actualul selecționer al primei reprezentative a reușit o performanță de senzație, aceea de a nu fi învins în preliminariile pentru Campionatul European din 2024, iar astfel a intrat într-un top select, în care se află cei mai importanți tehnicieni care au pregătit prima reprezentativă.

În momentul de față, Edi Iordănescu se află pe locul al 3-lea în topul selecționerilor care au adunat cele mai multe partide consecutive fără înfrângere, la echipa națională a României. Pe poziția a 2-a se află chiar tatăl acestuia, Anghel Iordănescu, în timp ce primul loc este ocupat de Victor Pițurcă, care i-a dus pe „tricolori” la Campionatul European din 2008, care a avut loc în Elveția și în Austria.

După campania de calificare pentru EURO 2024, actualul selecționer al echipei naționale a strâns 12 partide la rând fără înfrângere, având în vedere faptul că pe lângă cele 10 partide din calificări se mai adaugă și alte 2 meciuri din Liga Națiunilor, la care tot Edi Iordănescu a stat pe banca României. Astfel, prima reprezentativă a României nu a mai pierdut nicio partidă oficială din vara anului 2022.

De cealaltă parte, „Tata Puiu” a strâns 13 meciuri fără înfrângere pe banca primei reprezentative, în perioada august 1996 – iunie 1998. Seria respectivă s-a oprit în optimile de finală ale Campionatului Mondial din 1998, care a avut loc în Franța. La momentul respectiv, România a fost învinsă de Croația cu scorul de 0-1, singurul gol al partidei fiind marcat de Davor Suker, din lovitură de la 11 metri, în finalul primei reprize.