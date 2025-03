"Mă bucur că s-a întâmplat aşa!" Ciprian Marica, reacţie neaşteptată după eşecul României cu Bosnia. Ce a spus despre Mircea Lucescu - Antena Sport

De ce nu au funcționat cei 4-5 jucători? Sunt oameni și pot avea o zi proastă. Nu știu detaliile. Probabil domnul Lucescu le știe. La experiența dânsului, știe ce are de corectat, iar la meciul următor mă aștept să văd o altă față a echipei naționale și probabil și alți jucători.

„De obicei, când nu funcționează 2-3 jucători, e un meci slab. La noi n-au funcționat 4-5 jucători aseară. N-a fost ziua lor, pur și simplu. Mi-a părut rău pentru public, pentru nea Mircea, care era trist după meci. Totodată, mă bucur că s-a întâmplat așa. E primul meci și avem acest duș rece la început. Trebuie să tratăm meciurile cu seriozitate, dorință și ambiție. Așa cum am demonstrat că putem câștiga cu orice adversar, la fel putem pierde cu orice adversar dacă nu vom fi concentrați, motivați și nu vom avea acea foame de rezultate.

Asta cu penalty-ul e o nebuloasă. Nu mai înțelege nimeni nimic. Când se dă penalty, când nu se dă. Am văzut penalty-uri acordate când ai fi zis că nu e și n-ar fi trebuit să se acorde și vedem penalty-uri unde toți am fi convinși că este și nu se dă. Hențul a devenit ceva la latitudinea arbitrilor„, a declarat Ciprian Marica.

Bogdan Stelea a dat verdictul la cea mai controversată fază din România – Bosnia 0-1. Fostul portar al echipei naţionale e de părere că România trebuia să primească un penalty.

„Ne-am obişnuit să câştigăm indiferent de felul în care jucam. Până în momentul de faţă am avut rezultate. Au fost şi alte meciuri în care am jucat în ultimii 2 ani în care nivelul nu a fost bun, dar am făcut rezultate. Dacă analizăm la rece, nu a fost un meci atât de slab. Puteam să avem şi un penalty, probabil că un rezultat de egalitate era mai echitabil.