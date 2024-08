"Mă bufneşte râsul" Un fost jucător al lui Gigi Becali s-a amuzat copios când a auzit propunerea lui Dan Petrescu pentru Lucescu! - Antena Sport

Un fost jucător al lui Gigi Becali s-a amuzat copios când a auzit propunerea lui Dan Petrescu pentru Lucescu! Dan Petrescu, în timpul unui meci / Profimedia Images Un fost jucător al lui Gigi Becali s-a amuzat copios când a auzit propunerea lui Dan Petrescu pentru Lucescu! „Bursucul” l-a propus la echipa naţională pe Vlad Dragomir. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Iasmin Latovlevici, fost jucător al echipei lui Gigi Becali în perioada 2010-2015, a râs atunci când a văzut declaraţia lui Dan Petrescu. „Mă bufneşte râsul” Un fost jucător al lui Gigi Becali s-a amuzat copios când a auzit propunerea lui Dan Petrescu pentru Lucescu! „Era vorba că a propus Dan Petrescu pe cineva la echipa națională. Pe mine mă bufnește râsul! În capul meu, există un tipar pentru echipa națională: înainte, să speri (n.r: că vei fi convocat), trebuia să joci la Steaua, Dinamo, Rapid, să joci în cupele europene, să fii titular meci de meci și atunci să ai o speranță că te va chema. Pentru că veneau mulți jucători buni de afară. Hai să luăm și din Divizia B acum!”, a declarat Iasmin Latovlevici pentru gsp.ro. Înainte de meciul CFR Cluj – Pafos 1-0, din turul play-off-ului Conference League, Dan Petrescu l-a lăudat pe Vlad Dragomir şi i-a recomandat lui Mircea Lucescu să îl cheme la echipa naţională. Cotat în prezent la 1.2 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, Vlad Dragomir evoluează la Pafos. Echipa cipriotă l-a transferat pe Dragomir în vara lui 2021, de la formaţia din San Marino Virtus. Pafos l-a adus pe Dragomir ca jucător liber de contract. FCSB a „spulberat-o”, recent, pe Virtus în turul 1 preliminar al Ligii Campionilor. Reclamă

Reclamă

Dragomir (25 de ani) are contract cu Pafos până în vara lui 2026. El a evoluat pentru Arsenal U18 şi U23 până să plece gratis, în 2018, la Perugia.

Dan Petrescu: „Cred că Vlad Dragomir ar trebui selecţionat la naţională”

„Eu cred că ar trebui selecționat la ce am văzut în cele șase meciuri. E singurul jucător care nu e schimbat. Jairo, numărul 10, atacantul care e o legendă la ei, a mai fost schimbat, dar Vlad Dragomir în niciun meci. Joacă și mijlocaș central, și dreapta, și stânga, consistent, dă cu stângul, cu dreptul, cu capul. Mi se pare un jucător foarte bun pentru echipa națională. Nu sunt eu selecționer, dar pot să-i dau un sfat (n.r: lui Mircea Lucescu).

Sper să joace prost cu noi în ambele meciuri și să nu-l selecționeze, dar mie mi-a plăcut ce am văzut la el. Chiar am vorbit cu Cristi Dragotă (n.r: preparator fizic la CFR Cluj și la naționala României) și i-am zis: ‘Eu cred că ar trebui să-ți aduci aminte de acest jucător’. Arată foarte bine. Parcă și el e tot brazilian, nu român, are o frizură așa mai… dar e un jucător foarte bun”, a declarat Dan Petrescu în conferinţa de presă premergătoare meciului CFR Cluj – Pafos 1-0.

Reclamă

Şi antrenorul lui Pafos, spaniolul Juan Carlos Carcedo, a susţinut că Vlad Dragomir merită să fie la naţionala României. „Vlad Dragomir este un fotbalist excelent, un copil excelent și unul dintre căpitanii noștri. Merită să fie la naționala României”, a declarat antrenorul spaniol într-o conferinţă de presă. Pafos – CFR Cluj, meci ce va decide dacă ardelenii vor juca în grupele Conference League, se va disputa joi, de la ora 20:00. Meciul va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Reclamă