Mihai Stoica l-a ironizat pe Victor Piţurcă după tragerea la sorţi: "Nişte observaţii extraordinare" - Antena Sport

Mihai Stoica s-a amuzat de declaraţiile date de Victor Piţurcă, după ce România a aflat că va juca cu Turcia, în semifinala barajului pentru World Cup 2026. Fostul selecţioner a declarat că ţara noastră a avut şansă la tragerea la sorţi, deoarece Mircea Lucescu îi cunoaşte foarte bine pe turci.

Mircea Lucescu le-a antrenat pe Galatasaray şi pe Besiktas şi a fost şi selecţionerul naţionalei “Semilunei”. Cu toate acestea, argumentele lui Victor Piţurcă l-au făcut pe Mihai Stoica să râdă.

Mihai Stoica, “săgeţi” către Victor Piţurcă după ce a aflat că România va juca cu Turcia la barajul World Cup 2026

Oficialul celor de la FCSB nu a fost de acord cu declaraţiile lui Piţurcă şi nu consideră că România ar trebui să se bucure că întâlneşte o echipă care joacă foarte bine:

“Acum, într-adevăr, am aflat cine este Turcia. Ne-a explicat Pițurcă, Turcia joacă fotbal. De parcă Italia, Danemarca, Ucraina nu ar fi jucat fotbal. Niște observații extraordinare. Că preferă Turcia să joace fotbal…

Danemarca ce a preferat cu Belarus? De a făcut 2-2 și a intrat în baraj. Italia chiar a jucat deschis cu Norvegia și le-au dat oamenii ăia cu terenul în cap. Aia chiar nu mi-am închipuit-o vreodată, ca o echipă a Italiei să conducă cu 1-0 și să se instaleze un haos atât de mare încât să ia 4 goluri într-un sfert de oră.