Mihai Stoica l-a ironizat pe Victor Piţurcă după tragerea la sorţi: "Nişte observaţii extraordinare" - Antena Sport

Mihai Stoica s-a amuzat de declaraţiile date de Victor Piţurcă, după ce România a aflat că va juca cu Turcia, în semifinala barajului pentru World Cup 2026. Fostul selecţioner a declarat că ţara noastră a avut şansă la tragerea la sorţi, deoarece Mircea Lucescu îi cunoaşte foarte bine pe turci.
Mircea Lucescu le-a antrenat pe Galatasaray şi pe Besiktas şi a fost şi selecţionerul naţionalei “Semilunei”. Cu toate acestea, argumentele lui Victor Piţurcă l-au făcut pe Mihai Stoica să râdă.
Mihai Stoica, “săgeţi” către Victor Piţurcă după ce a aflat că România va juca cu Turcia la barajul World Cup 2026
Oficialul celor de la FCSB nu a fost de acord cu declaraţiile lui Piţurcă şi nu consideră că România ar trebui să se bucure că întâlneşte o echipă care joacă foarte bine:
“Acum, într-adevăr, am aflat cine este Turcia. Ne-a explicat Pițurcă, Turcia joacă fotbal. De parcă Italia, Danemarca, Ucraina nu ar fi jucat fotbal. Niște observații extraordinare. Că preferă Turcia să joace fotbal…
Danemarca ce a preferat cu Belarus? De a făcut 2-2 și a intrat în baraj. Italia chiar a jucat deschis cu Norvegia și le-au dat oamenii ăia cu terenul în cap. Aia chiar nu mi-am închipuit-o vreodată, ca o echipă a Italiei să conducă cu 1-0 și să se instaleze un haos atât de mare încât să ia 4 goluri într-un sfert de oră.
Tu crezi că Italia ratează al 3-lea Campionat Mondial? Nu există. Ei între timp au fost campioni europeni. Italia se gândea clar la meciul cu Portugalia atunci, jucau acasă, la Palermo au jucat cu Macedonia de Nord. Nu a fost ăla meciul lor. Cu 4 ani în urmă s-a întâmplat ce s-a întâmplat, cu Jorginho și penalty-ul său ratat”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.
„De ce am avut șansă?! Pentru că Mircea Lucescu îi cunoaște foarte, foarte bine pe turci. A lucrat cu ei, a antrenat naționala, pe unii chiar i-a debutat, i-a chemat pentru prima oară. Apoi, Turcia joacă fotbal, ceea ce nouă ne place. Putem să ne arătăm valoarea când cineva joacă”, au fost declaraţiile lui Victor Pițurcă pentru gsp.ro care l-au amuzat pe Mihai Stoica.
