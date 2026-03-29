Home | Fotbal | Echipa naţională | Mihai Stoica propune o schimbare uriaşă la naţionala României

Dan Roșu Publicat: 29 martie 2026, 8:25

Comentarii
Mihai Stoica, în timpul unui meci

Mihai Stoica e convins că următorul selecţioner al naţionalei României ar trebui să schimbe sistemul de joc actual, 4-3-3, într-unul nou, 3-5-2, cu care mai mulţi dintre tricolori sunt deja obişnuiţi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rămâne de văzut dacă noul selecţioner va îmbrăţişa ideea lui Stoica. Până atunci, România va evolua în Slovacia, marţi, de la 21:45, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

“Dacă nu ajungea mingea la el? Noi, FCSB, suntem într-o formă proastă. Am jucat cu Fenerbahce. La Fenerbahce au jucat 3 titulari de aseară, plus jucători de valoare. Și meritam să câștigăm. Cel mai bun jucător de pe teren a fost Ederson, portarul lui Fener.

Noi nu l-am deranjat pe portarul turcilor. Și cred că avea febră musculară de la meciul cu Liverpool cât a sărit după ele. Așa că Bîrligea nu avea ce să facă. Nu a ajuns mingea la el. A câștigat la început câteva dueluri, dar nu era susținut.

(n.r. – Am putea juca 3-5-2?) Eu așa cred. Screciu joacă în sistemul ăla la Craiova. Rus joacă în sistemul ăla la Craiova. Ghiță joacă așa la Hannover.

Reclamă
Reclamă

Drăgușin a jucat la Genoa și a atras atenția lui Tottenham, Bayern, Napoli, jucând în sistemul ăla. Pentru un fundaș central, inteligent, care înțelege jocul, e mult mai ușor să joci în 3 decât în 2″, a spus Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.

 

Carnea care ia locul mielului pe masa de Paşte. Costă la fel, dar e mai sănătoasăCarnea care ia locul mielului pe masa de Paşte. Costă la fel, dar e mai sănătoasă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine e de vină pentru ratarea calificării României la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul tragediei din Spania. Ionuţ şi Mădălina se căsătoriseră de câteva luni și visau la o viață mai bună
Observator
Filmul tragediei din Spania. Ionuţ şi Mădălina se căsătoriseră de câteva luni și visau la o viață mai bună
Cum a ajuns Giovanni Becali să se pună în genunchi în fața președintelui Barcelonei, în holul hotelului: „Presidente, jură-te pe cruce!”
Fanatik.ro
Cum a ajuns Giovanni Becali să se pună în genunchi în fața președintelui Barcelonei, în holul hotelului: „Presidente, jură-te pe cruce!”
10:22

“Am avut foarte mare noroc cu Safety Car-ul”. Kimi Antonelli, fără ocolișuri după victoria din Japonia
10:01

Kimi Antonelli, prima reacţie după o victorie istorică, la doar 19 ani! “Ce maşină avem!”
9:42

VIDEOKimi Antonelli, victorie fantastică în Marele Premiu al Japoniei. Italianul, noul lider la piloți
9:37

Tragedie în amicalul Mexic – Portugalia. Un suporter a murit după ce a căzut în gol
9:33

Ștefan Baiaram, criticat dur de o legendă a Craiovei: “Să termine cu prostiile!”
9:09

Ioan Ovidiu Sabău dă cărţile pe faţă după Turcia – România 1-0: “Trebuie gândit și un plan al campionatului”
Vezi toate știrile
1 UPDATERevenire de senzaţie în Liga 1! Antrenorul străin a fost prezentat oficial 2 FotoMilionarul care a renunţat la cetăţenia română, răsfăţ total pentru iubita cu 24 de ani mai tânără! Unde a dus-o 3 VIDEOKimi Antonelli, pole position în MP al Japoniei. O nouă dublă Mercedes 4 Decizia luată de Dinamo, după ce George Pușcaș a acuzat probleme medicale la debut. Ce urmează pentru atacant 5 Ce lovitură dă Barcelona pe piaţa transferurilor! Anunţul făcut de Mundo Deportivo 6 Suma pe care Barcelona o va încasa de la FIFA, după accidentarea lui Raphinha! Anunţul spaniolilor
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț
Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribunePatru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune