Mircea Lucescu, din nou internat în spital: „Sper să mă refac repede”. Cu ce probleme se confruntă selecționerul - Antena Sport

Mircea Lucescu, înainte de un meci / Sport Pictures

Mircea Lucescu este din nou internat în spital. Selecționerul României, ajuns la 80 de ani, se confruntă cu probleme de sănătate, cu două luni înaintea barajului „de foc” cu Turcia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mircea Lucescu a fost măcinat de probleme medicale în această iarnă. Il Luce nu a putut ajunge nici în cantonamentul echipelor românești din Antalya, așa cum s-a întâmplat anul trecut.

Mircea Lucescu, din nou internat în spital

Update: Mircea Lucescu a oferit o primă reacție despre probleme cu care se confruntă. Selecționerul a confirmat faptul că este din nou internat.

„Sunt internat în spital, e adevărat. Am fost o perioadă internat, la începutul anului, am fost apoi externat.

Dar între timp am luat o gripă severă și am fost nevoit să mă internez din nou, fiindcă am făcut și febră mare, 39 de grade. Sunt sub supravegherea medicilor, sper să mă refac repede”, a declarat Mircea Lucescu, conform golazo.ro.