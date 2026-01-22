Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mircea Lucescu, din nou internat în spital: „Sper să mă refac repede”. Cu ce probleme se confruntă selecționerul - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Mircea Lucescu, din nou internat în spital: „Sper să mă refac repede”. Cu ce probleme se confruntă selecționerul

Mircea Lucescu, din nou internat în spital: „Sper să mă refac repede”. Cu ce probleme se confruntă selecționerul

Viviana Moraru Publicat: 22 ianuarie 2026, 23:01

Comentarii
Mircea Lucescu, din nou internat în spital: Sper să mă refac repede”. Cu ce probleme se confruntă selecționerul

Mircea Lucescu, înainte de un meci / Sport Pictures

Mircea Lucescu este din nou internat în spital. Selecționerul României, ajuns la 80 de ani, se confruntă cu probleme de sănătate, cu două luni înaintea barajului „de foc” cu Turcia.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

 Mircea Lucescu a fost măcinat de probleme medicale în această iarnă. Il Luce nu a putut ajunge nici în cantonamentul echipelor românești din Antalya, așa cum s-a întâmplat anul trecut.  

 Mircea Lucescu, din nou internat în spital 

Update: Mircea Lucescu a oferit o primă reacție despre probleme cu care se confruntă. Selecționerul a confirmat faptul că este din nou internat. 

„Sunt internat în spital, e adevărat. Am fost o perioadă internat, la începutul anului, am fost apoi externat. 

Dar între timp am luat o gripă severă și am fost nevoit să mă internez din nou, fiindcă am făcut și febră mare, 39 de grade. Sunt sub supravegherea medicilor, sper să mă refac repede”, a declarat Mircea Lucescu, conform golazo.ro.

Reclamă
Reclamă

Conform prosport.ro, Mircea Lucescu s-a confruntat cu o răceală puternică de sărbători, iar aceasta i-a adus complicații în ultima perioadă. Din acest motiv, selecționerul a ajuns din nou pe mâna medicilor, fiind internat la un spital din București.  

 Mircea Lucescu nu a fost prezent la niciun meci disputat în Liga 1, în prima rundă din 2026. Selecționerul era o prezență constantă la partidele disputate în București, însă în week-end-ul trecut, el nu a fost la niciun duel. 

În perioada în care echipele erau în cantonament în Antalya, Mircea Lucescu a confirmat faptul că s-a confruntat cu probleme medicale, motiv pentru care nu a mai putut ajunge în Turcia: „Eu nu m-am dus în Antalya pentru că nu m-am simțit foarte bine, atâta tot. Îi aștept pe băieți să vină, apoi mă voi duce unde va trebui să mă duc. Este totul foarte clar”, spunea selecționerul, conform digisport.ro. 

Pliculeţele de plastic de la restaurant şi hotel, cu sare, piper sau sos, vor fi eliminatePliculeţele de plastic de la restaurant şi hotel, cu sare, piper sau sos, vor fi eliminate
Reclamă

 Totodată, Mircea Lucescu voia să meargă și în Turcia pentru a asista la unele partide, în vederea barajului pentru calificarea la World Cup 2026, însă starea de sănătate nu i-a permis să plece din țară. 

România va disputa în luna martie a acestui an, pe 26, de la ora 19:00, semifinala barajului pentru World Cup 2026, în deplasare, împotriva Turciei. Învingătoarea acestui duel va întâlni în finala barajului învingătoarea duelului dintre Slovacia şi Kosovo. Pierzătoarele vor susţine între ele un meci amical. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi bine pentru Radu Drăguşin să plece de la Tottenham?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românii îşi vor putea deschide o firmă în orice stat din UE, online, în 2 zile
Observator
Românii îşi vor putea deschide o firmă în orice stat din UE, online, în 2 zile
Mihai Stoica, surprins de ce a găsit în Croația la Dinamo Zagreb – FCSB: „Nu am văzut în viaţa mea aşa ceva!” Foto
Fanatik.ro
Mihai Stoica, surprins de ce a găsit în Croația la Dinamo Zagreb – FCSB: „Nu am văzut în viaţa mea aşa ceva!” Foto
23:27
LIVE TEXTDinamo Zagreb – FCSB 2-1. Campioana României încearcă să revină în meci!
23:24
Gabriela Ruse – Mirra Andreeva, în turul 3 la Australian Open! Românca, în fața unei performanțe uriașe
23:03
“I-am respectat prea mult” Reacţia lui Răzvan Lucescu după victoria uriaşă a lui PAOK din Europa League!
22:33
Daniel Bîrligea nu va juca în meciul cu Fenerbahce! Atacantul lui Gigi Becali a „recidivat” la Zagreb
22:31
Dinamo Zagreb, două goluri în patru minute în meciul cu FCSB. Apărarea campioanei, făcută șah-mat
22:27
Întrebat dacă Dinamo poate cuceri un trofeu în acest sezon, Florentin Petre le-a făcut o promisiune fanilor!
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Edin Dzeko semnează în Liga a 2-a din Germania 2 “N-ai nicio idee ce e ăla fair-play!”. Scandal după meciul Soranei Cîrstea cu Naomi Osaka de la Australian Open 3 Radu Drăguşin, la pachet cu un alt jucător. AS Roma a făcut oferta pentru Tottenham 4 Olimpiu Moruțan putea ajunge la FCSB! Cine s-a opus transferului și ce i-a transmis lui Gigi Becali 5 Florin Tănase şi Creţu, OUT pentru Dinamo Zagreb – FCSB. Gigi Becali a anunţat echipa de START 6 La ce oră se joacă meciul Gabriela Ruse – Mirra Andreeva, în turul 3 la Australian Open? Anunțul organizatorilor
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia