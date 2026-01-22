Mircea Lucescu, din nou internat în spital: „Sper să mă refac repede”. Cu ce probleme se confruntă selecționerul - Antena Sport

Mircea Lucescu este din nou internat în spital. Selecționerul României, ajuns la 80 de ani, se confruntă cu probleme de sănătate, cu două luni înaintea barajului „de foc” cu Turcia.
Mircea Lucescu a fost măcinat de probleme medicale în această iarnă. Il Luce nu a putut ajunge nici în cantonamentul echipelor românești din Antalya, așa cum s-a întâmplat anul trecut.
Mircea Lucescu, din nou internat în spital
Update: Mircea Lucescu a oferit o primă reacție despre probleme cu care se confruntă. Selecționerul a confirmat faptul că este din nou internat.
„Sunt internat în spital, e adevărat. Am fost o perioadă internat, la începutul anului, am fost apoi externat.
Dar între timp am luat o gripă severă și am fost nevoit să mă internez din nou, fiindcă am făcut și febră mare, 39 de grade. Sunt sub supravegherea medicilor, sper să mă refac repede”, a declarat Mircea Lucescu, conform golazo.ro.
Conform prosport.ro, Mircea Lucescu s-a confruntat cu o răceală puternică de sărbători, iar aceasta i-a adus complicații în ultima perioadă. Din acest motiv, selecționerul a ajuns din nou pe mâna medicilor, fiind internat la un spital din București.
Mircea Lucescu nu a fost prezent la niciun meci disputat în Liga 1, în prima rundă din 2026. Selecționerul era o prezență constantă la partidele disputate în București, însă în week-end-ul trecut, el nu a fost la niciun duel.
În perioada în care echipele erau în cantonament în Antalya, Mircea Lucescu a confirmat faptul că s-a confruntat cu probleme medicale, motiv pentru care nu a mai putut ajunge în Turcia: „Eu nu m-am dus în Antalya pentru că nu m-am simțit foarte bine, atâta tot. Îi aștept pe băieți să vină, apoi mă voi duce unde va trebui să mă duc. Este totul foarte clar”, spunea selecționerul, conform digisport.ro.
Totodată, Mircea Lucescu voia să meargă și în Turcia pentru a asista la unele partide, în vederea barajului pentru calificarea la World Cup 2026, însă starea de sănătate nu i-a permis să plece din țară.
România va disputa în luna martie a acestui an, pe 26, de la ora 19:00, semifinala barajului pentru World Cup 2026, în deplasare, împotriva Turciei. Învingătoarea acestui duel va întâlni în finala barajului învingătoarea duelului dintre Slovacia şi Kosovo. Pierzătoarele vor susţine între ele un meci amical.
- România a coborât în clasamentul FIFA! Locul ocupat înaintea semifinalei barajului cu Turcia
- “Avem şanse mari” Ionel Dănciulescu, optimist înaintea barajului României cu Turcia! Ce a spus de Mircea Lucescu
- Edi Iordănescu deschide un război cu Mircea Lucescu. Atacuri pe subiectul Stanciu şi Răzvan Marin: “Au obținut o calificare”
- Edi Iordănescu, “săgeţi” către Mircea Lucescu: “Nu numai că nu am reușit locul 1, dar nu am prins nici locul 2”
- Basarab Panduru, avertisment dur pentru doi tricolori înainte de barajul cu Turcia: “S-ar putea să lipseşti în martie”