Mircea Lucescu pregătește o surpriză pentru meciul cu Moldova. Convocat în premieră, va fi titular - Antena Sport

Mircea Lucescu a vorbit la conferința de presă premergătoare partidei amicale cu Moldova. Selecționerul naționalei a dezvăluit că va testa mai mulți jucători în duelul contra vecinilor de la nord-est și a dat și un nume în acest sens.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antrenorul de 80 de ani a declarat că Lisav Eissat, jucătorul cu origini israeliene convocat în premieră la lot, va fi titular în meciul contra Moldovei. Fundașul de 20 de ani va avea astfel șansa să evolueze încă de la fluierul de start la primul meci în care poate juca sub “tricolor”.

Eissat, titular contra Moldovei

Jucătorul celor de la Maccabi Haifa, a cărui bunică este din Dorohoi, va bifa astfel primele minute din postura de jucător al României. Până acum, Eissat a jucat la reprezentativele de tineret ale Israelului, la nivel U15, U18, U19 și U21.

Pe lângă Mircea Lucescu, și Ianis Hagi a vorbit despre prezența noului fundaș la națională, dar și despre cum se înțelege jucătorul din Israel cu colegii săi. Momentan, Eissat nu stăpânește limba română, așa că vorbește în engleză.

“L-am primit cu brațele deschise, așa cum am primit orice jucător de-a lungul timpului. Este de datoria noastră, ca jucători cu experiență, să-l integrăm cât mai repede. Vorbim și limba română, vorbim și limba engleză. Este un proces de adaptare și suntem aici să-l ajutăm“, a spus Ianis Hagi.