Mircea Lucescu pregătește o surpriză pentru meciul cu Moldova. Convocat în premieră, va fi titular - Antena Sport

Mircea Lucescu a vorbit la conferința de presă premergătoare partidei amicale cu Moldova. Selecționerul naționalei a dezvăluit că va testa mai mulți jucători în duelul contra vecinilor de la nord-est și a dat și un nume în acest sens.
Antrenorul de 80 de ani a declarat că Lisav Eissat, jucătorul cu origini israeliene convocat în premieră la lot, va fi titular în meciul contra Moldovei. Fundașul de 20 de ani va avea astfel șansa să evolueze încă de la fluierul de start la primul meci în care poate juca sub “tricolor”.
Eissat, titular contra Moldovei
Jucătorul celor de la Maccabi Haifa, a cărui bunică este din Dorohoi, va bifa astfel primele minute din postura de jucător al României. Până acum, Eissat a jucat la reprezentativele de tineret ale Israelului, la nivel U15, U18, U19 și U21.
Pe lângă Mircea Lucescu, și Ianis Hagi a vorbit despre prezența noului fundaș la națională, dar și despre cum se înțelege jucătorul din Israel cu colegii săi. Momentan, Eissat nu stăpânește limba română, așa că vorbește în engleză.
“L-am primit cu brațele deschise, așa cum am primit orice jucător de-a lungul timpului. Este de datoria noastră, ca jucători cu experiență, să-l integrăm cât mai repede. Vorbim și limba română, vorbim și limba engleză. Este un proces de adaptare și suntem aici să-l ajutăm“, a spus Ianis Hagi.
Meciul României contra Moldovei se joacă mâine de la ora 21:00, iar adevăratul test, duelul cu Austria din preliminariile pentru World Cup 2026, are loc pe 12 octombrie, de la ora 21:45. Partida de pe Arena Națională se vede pe Antena 1 și AntenaPLAY.
Lotul României pentru “dubla” cu Moldova și Austria
PORTARI
Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);
FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);
MIJLOCAȘI
Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);
ATACANȚI
Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).
